Китайські автоперевізники відбирають у російських ринок доставки вантажів

Проблеми російської компанії РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) змушують імпортерів дедалі частіше замість залізниці вдаватися до доставки товарів із Далекого Сходу автомобільним транспортом, де ринок захоплюють китайські перевізники.

Про це пише The Moscow Times.

Про експансію китайських перевізників розповіли менеджери кількох російських логістичних компаній. Логістичні компанії та водії з Китаю почали освоювати цей напрямок у другій половині 2024 року, коли попит на автоперевезення та ціни на них стали швидко зростати через брак пропускної потужності на залізничних маршрутах.

Тепер китайські перевізники прагнуть наздогнати російських за кількістю виданих дозволів на міжнародні перевезення, а китайська влада, на думку російських логістів, обмежує видачу таких дозволів російським компаніям.

Традиційно китайські заявники отримували практично вдвічі менше дозволів на перетин російського кордону, ніж російські водії на перетин китайського.

Втім, цього року конкуренція вийшла на новий рівень, і ситуація стає критичною для російських перевізників, особливо в регіонах, близьких до кордону з Китаєм. Так, по-перше, різко зріс попит на так зване карго, фактично сіру або взагалі контрабандну доставку вантажу силами китайських логістів. Дедалі більше категорій товарів "у білу" в Росію не привезти навіть із Китаю - багато видів верстатів та електроніки, інші товари подвійного призначення тощо. Китайські посередники вважають за краще в таких схемах використовувати знайомих перевізників.

По-друге, попит на автомобільні перевезення влітку загалом почав різко зростати через систематичне невиконання планів із перевезень вантажів залізницею у Росії.

Так, цього року до Росії привезли залізницями з Далекого Сходу щонайменше на чверть менше імпортних вантажів, ніж планувалося, і компанії змушені більше використовувати автотранспорт. Причина - брак пропускної спроможності залізничних магістралей, рухомого складу та співробітників. Відтак, за цих умов імпортери стали перевантажувати товари на автомобільний транспорт.

На початку року, за даними Союзу міжнародних автоперевізників Росії, російським перевізникам було видано 82 тис. дозволів на перетин китайського кордону, а китайським - 52 тис., проте вони закінчилися вже до літа, і в червні Мінтранс Росії та Асоціація автомобільних міжнародних перевезень РФ домоглися видачі ще по 50 тис. дозволів для Росії та Китаю.

Причому якщо китайська сторона взяла дозволи із запасом на зростаючий попит, то російські перевізники вже у вересні вибрали свою квоту, і Мінтранс РФ попросив у Китаю ще 30 тис. дозволів, але в результаті пообіцяли лише 6 тис. дозволів.

Тепер перевізники скаржаться: мало того, що дозволів було видано вп'ятеро менше, ніж потрібно, то ще всі вони тільки для одного прикордонного пункту - найбільш завантаженого, де фурам часто доводиться по кілька днів стояти в чергах.

Перенаправлення всього вантажопотоку на один пункт пропуску може викликати багаторазове збільшення навантаження та колапс на даній ділянці російсько-китайського кордону, повідомляв Мінтранс Росії та просив китайських колег виділити додаткову кількість дозволів без обмежень щодо пунктів пропуску.

Наприуінці грудня стало відомо, що стартувало будівництво залізниці між Китаєм, Киргизстаном та Узбекистаном, яку прокладуть в обхід Росії.

До того тало відомо, що Росія стикається з дедалі більшими труднощами з доставкою товарів до Китаю через свою східну залізничну мережу, що свідчить про зростаючі економічні проблеми, спричинені розв'язаною Росією війною проти України та санкціями.

Наприкінці листопада повідомлялося, що амбіційний план Кремля щодо будівництва залізниць у Сибіру, ​​за яким російську сировину планували вивозити до Азії, став жертвою фінансових проблем компанії РЖД. Так, інвестпрограма РЖД, яка включає витрати на капітальне будівництво, у 2025 році буде урізана на 37%.