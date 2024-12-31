Фінансові новини
- |
- 31.12.24
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Росія вивела прикордонників з КПП на кордоні Вірменії з Іраном, - ISW
08:56 31.12.2024 |
Російські прикордонники залишили прикордонний контрольно-пропускний пункт "Агарак" на кордоні Вірменії з Іраном. Росіяни спільно з вірменами перебували на цьому КПП понад 30 років.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).
Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 30 грудня оголосив, що вірменські прикордонні війська почали патрулювати КПП "Агарак" без російських сил.
Імовірно російські прикордонники залишили цей район відповідно до угоди від жовтня 2024 року про те, що прикордонники Вірменії поновлять контроль над пунктом пропуску з 1 січня 2025 року.
Пашинян також додав, що російські прикордонники працювали на КПП "Агарак" з 1991 року.
"Виведення російських прикордонників з КПП "Агарак" відбулося за п'ять місяців після того, як російські прикордонники завершили виведення військ з єреванського міжнародного аеропорту "Звартноц". Це ще раз продемонструвало прихильність Вірменії до скорочення двосторонніх відносин з Росією у сфері безпеки", - зазначили в Інституті вивчення війни.
Відносини Вірменії з Росією
З часів розпаду СРСР у 1991 році, Вірменія багато років була одним з найближчих союзників Російської Федерації. Зокрема, російські військові допомогли країні встановити контроль на частиною Нагірного Карабаху в першій половині 1990-х років та створити в регіоні "Нагірно-Карабаську республіку".
Після укладання мирного договору в 1994 році, бойові дії між Вірменією та Азербайджаном припинилися. Однак час від часу в регіоні спалахували сутички зі стріляниною між азербайджанськими та вірменськими прикордонниками та військовими.
Найбільш масштабні бойові дії знову спалахнули у 2020 році. Азербайджан за підтримки Туреччини, відсунув лінію розмежування у Нагірному Карабасі та змусив вірменських військових відступити. Росія не надала достатньої військової підтримки Вірменії й відтоді Єреван почав згортати тісне партнерство з Москвою.
У червні 2024 року Пашинян заявив про намір Вірменії покинути Організацію договору колективної безпеки (ОДКБ).
У вересні вірменський уряд заморозив участь на всіх рівнях в ОДКБ. А в грудні Пашинян заявив, що країна пройшла точку неповернення до цієї організації.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Зеленський призначив Ольгу Решетилову військовим омбудсменом
|Мінфін США виділяє Україні допомогу в $3,4 млрд
|Прокачування газу в Україні з 1 січня подорожчає учетверо через нульовий транзит
|Байден оголосив про виділення $2,5 млрд Україні для сфери оборони - Білий дім
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Вперше в історії морський дрон Magura V5 знищив повітряну ціль - російський гелікоптер Мі-8 в Криму
|Болгарія готова допомогти Молдові з постачанням газу
|Угорщина може втратити понад 1 млрд євро з фондів ЄС через суперечку щодо верховенства права
|Китайські автоперевізники відбирають у російських ринок доставки вантажів
|Сервер Мінфіну США зламали хакери, пов’язані з урядом Китаю - ЗМІ
|Суд Південної Кореї видав ордер на арешт президента
Бізнес
|Toyota побудує свій перший завод у Китаї для виробництва електричних Lexus
|OpenAI анонсує нові моделі міркування o3 і o3-mini, які можуть мислити на рівні людини
|Суд відмовив ARM у задоволенні позову проти Qualcomm — спробують ще раз
|MediaTek представила новий чип Dimensity 8400, який побудований на тій самій архітектурі, що й флагманський Dimensity 9400
|Fiat і Maserati поставили на паузу виробництво електромобілів через низький попит
|Twitter/X підвищив вартість передплати Premium Plus майже на 40% — українці платитимуть $22 на місяць
|Китайські виробники електромобілів вдаряються об стіну мит ЄС – Bloomberg