«Росія - важлива країна». Новий лідер Сирії хоче зберегти відносини з Москвою і налагодити з Україною

Новий лідер Сирії Ахмед аль-Шараа заявив, що не має наміру повністю розривати відносини з Росією і пообіцяв провести вибори в країні протягом чотирьох років. Він також заявив про намір розпустити своє озброєне угрупування "Хаят Тахрір аш-Шам" (ХТШ) і вперше зустрівся з міністром закордонних справ Украхни.

ХТШ досі формально заборонена як терористична організація в багатьох країнах, в тому числі в США та Росії. Саме цей рух очолив військові дії, які призвели до повалення президента Сирії Башара Асада.

Москва була найближчим союзником Асада, який протягом багатьох років залишався при владі багато в чому завдяки підтримці російської армії, яка завдавала ударів по повстанцях і сирійських містах.

У Сирії розташовані російські військові бази, і коли повстанські сили захоплювали Дамаск, Асад втік саме в Росію - за допомогою РФ.

Як недавно розповів кореспондент ВВС Григор Атанесян, який побував у Сирії, новий уряд під керівництвом аль-Шараа вступив у переговори з Москвою та не вимагає негайного виведення всіх російських сил.

"Росія - важлива країна і вважається другою за потужністю в світі", - сказав аль-Шараа в інтерв'ю саудівському державному телеканалу Al Arabiya (цитата з агентства AFP).

Сирійський лідер додав, що Росію і Сирію пов'язують спільні стратегічні інтереси.

"Вся сирійська зброя має російське походження, і багатьма електростанціями керують російські експерти. Ми не хочемо, щоб Росія пішла з Сирії так, як хочуть деякі", - заявив аль-Шараа.

У неділю міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сказав в інтерв'ю державному агентству "РИА Новости", що доля російських баз могла би стати предметом перемовин з новою владою Сирії.

"Йдеться не тільки про збереження наших баз чи опорних пунктів, але й про умови їхнього функціонування, утримування і забезпечення, взаємодії з місцевою стороною", - заявив Лавров про майбутні переговори.

А міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 30 грудня за дорученням Зеленського вже зустрівся із лідером Сирії та заговорив про готовність відновити дипломатичні взаємини.

Вибори, конституція і розпуск ХТШ

Лідер ХТШ, який в минулому був відомий як Абу Моххамед аль-Джулані, але відмовився від цієї підпільної клички, вперше після приходу до влади сказав, коли в Сирії можуть відбутися вибори.

"Виборний процес може зайняти чотири роки", - припустив лідер країни, пояснивши, що для організації голосування ще необхідно відновити юридичну систему та провести повноцінний перепис населення Сирії.

Аль-Шараа також сказав, що створення нової конституції країни може зайняти до трьох років, а на значне покращення роботи державних інститутів у нової влади піде близько року.

За словами аль-Шараа, його угрупування буде "розпущене" на майбутній конференції, де почнеться діалог між різними частинами сирійського суспільства. Лідер не уточнив, що саме це значить і як буде проходити розпуск.

ХТШ раніше була пов'язана з "Ісламською державою" і "Аль-Каїдою", які багато країн світу вважають терористичними організаціями. Але зараз озброєний рух на чолі з аль-Шараа розірвав із ними зв'язки і заявляє про намір забезпечити права меншин і дотримуватися помірної ідеології.

Як передає близькосхідний оглядач ВВС, запрошення на сирійську конференцію відправили різним політикам і представникам громад країни, а також громадянського суспільства, в тому числі активістам, які відстоюють права жінок.

Конференція стане першою можливістю перевірити, чи дійсно нова влада Сирії має намір виконувати свої обіцянки з об'єднання Сирії, зазначає кореспондент ВВС.

ХТШ створило новий перехідний уряд Сирії виключно зі своїх представників, і деякі почали критикувати організацію за те, що в кабінет не потрапили представники інших фракцій. У відповідь на цю критику аль-Шараа сказав, що призначив тільки основних членів уряду і не має наміру кого-небудь дискримінувати.

Населення Сирії складається з багатьох етнічних і релігійних груп, в тому числі курдів, вірмен, ассирійців, християн, друзів, алавітів-шиїтів і арабів-суннітів. Останні становлять більшість в країні.

В інтерв'ю Al Arabiya аль-Шараа також повідомив, що регіональні сили на чолі з курдами стануть частиною національною сирійської армії. "Зброя повинна бути тільки в руках держави. Ми будемо вітати кожного, хто озброєний і має достатньо кваліфікації, щоб приєднатися до міністерства оборони", - сказав він.

Тим часом за даними Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини (SOHR), який базується в Британії, за останній тиждень в Сирії арештували близько 300 людей, яких підозрюють в тісних зв'язках із режимом Асада.

Серед затриманих ті, хто робив доноси, бійці урядових формувань та колишні військові, повідомляє SOHR. Згідно зі свідченнями організації, ці арешти проводили "за сприяння місцевого населення".

Аль-Шараа та Україна

Україна теж налагоджує свої зв'язки з новим лідером Сирії.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга написав у соцмережі Х, що сьогодні він перебуває із візитом у Дамаску.

"Я зустрівся з керівником сирійської адміністрації Ахмедом Аль-Шараа і особисто передав послання президента України сирійському народу: ми з вами і готові допомогти у відновленні нормального життя, стабільності та продовольчої безпеки", - написав Сибіга.

За словами міністра, Україна покладається на Сирію, яка "поважає міжнародне право, зокрема суверенітет і територіальну цілісність України".

Сибіга вважає, що це прокладе шлях до повного відновлення дипломатичних зв'язків України і Сирії, політичного діалогу та дипломатичної присутності.

"Ми готові розвивати співпрацю в низці напрямків", - додав він.

Згодом візит прокоментував Зеленський.

"За моїм дорученням міністр закордонних справ України Андрій Сибіга разом із міністром аграрної політики та продовольства Віталієм Ковалем відвідали Дамаск із візитом. Українська делегація провела важливі переговори з сирійською адміністрацією, лідером Ахмедом Аш-Шараа й міністрами. Ми підтримуємо сирійський народ у його прагненні подолати десятиліття диктаторського правління та відновити стабільність, безпеку й нормальне життя в Сирії", - йдеться у заяві.

Він нагадав, що перші 500 тонн українського пшеничного борошна для Сирії мають прибути вже завтра.

"А далі будуть нові постачання, а також поглиблення взаємовигідної співпраці в багатьох сферах. Ми дуже цінуємо шанс на відновлення нормального й стабільного життя в Сирії та готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини", - додав Зеленський.

Він чекає на Сибігу та Коваля для звіту.