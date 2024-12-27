Глобальний ланцюг постачань під загрозою через погрози Трампа ввести мита - Bloomberg

Бізнес США та Європи переміщує замовлення та вивчає можливість підвищення цін, тоді як китайські фабрики шукають покупців в інших місцях після погроз Трампа запровадити нові мита.

Про це пише Bloomberg.

Одна лише загроза введення мит провокує хаос в бізнес-середовищі, через який світова торгова система стає схильною до проблем, обтяженою вищими витратами та вразливою до збоїв.

Згідно з опитуванням Oxford Economics, 65% респондентів заявили, що глобальна торгівельна війна є головним ризиком для світової економіки протягом наступних двох років, 38% опитаних вказали на протистояння Росії і НАТО і 14% - конфлікт Китаю та Тайваню.

Повідомляється, що деякі компанії роблять замовлення на випередження. Інші шукають нових постачальників або, якщо це неможливо, переглядають чинні умови.

Відновлення стресу супроводжується вищими витратами у вигляді великих запасів, дорожчої прискореної доставки чи ризику з неперевіреними партнерами. За словами підприємців, прибуток постраждає, а витрати зменшаться в інших місцях, втім, зрештою за все заплатять споживачі.

Проблема в тому, що, попри всі запобіжні кроки, немає гарантії, що стратегії, які допомогли деяким компаніям витримати першу торгову війну Трампа, спрацюють і цього разу, адже в поле його зору потрапили як союзники, так і противники.

У портах Китаю спостерігалося двозначне зростання контейнерообігу за два тижні після виборів, і воно збільшилося ще більше, майже на 30% на другий тиждень грудня.

Міжнародні вантажні авіарейси збільшувалися щонайменше на третину щотижня з середини жовтня, і економісти очікують, що це продовжиться, оскільки клієнти поспішають завантажувати замовлення.