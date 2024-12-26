Партія СПГ, що перевозилася підсанкційним російським судном, не знайшла покупця

Судно, що перевозило підсанкційну партію російського скрапленого природного газу, попри чотиримісячну кругосвітню подорож, схоже, розвантажує паливо у сховище на Далекому Сході країни, не знайшовши покупця, який бажав би обійти обмеження США.

Згідно з даними відстеження руху суден, зібраними Bloomberg, танкер Pioneer, що перевозив вантаж із російського заводу Arctic LNG 2, пришвартувався у четвер біля плавучого сховища Koryak на Камчатці. Ймовірно, газ там буде зберігатися, поки не буде знайдено клієнта.

Arctic LNG 2, Pioneer і Koryak потрапили під санкції США.

Pioneer було помічено на супутникових знімках, коли судно забирало першу партію з об'єкта Arctic LNG 2 на початку серпня - попри те, що цей переїзд маскувалася оманливою інформацією про місцеперебування, - але потім витратило понад чотири місяці на пошуки клієнта. Ця довга подорож підкреслює, наскільки обмеження США перешкоджають планам москви збільшити експорт СПГ втричі до 2030 року.

Хоча кілька партій було експортовано з Arctic LNG 2, найновішого російського об'єкта, усі вони використовували судна так званого тіньового флоту, і жодне не причалило до іноземного порту, оскільки потенційні покупці побоюються помсти з боку США.

Arctic LNG 2 був змушений у жовтні тимчасово припинити виробництво через відсутність як покупців, так і суден, здатних переміщатися у крижаних водах заводу. росія поспішає будувати криголами, а дані стеження за суднами свідчать про те, що перший такий танкер проходить ходові випробування.