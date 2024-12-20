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Китай у жовтні різко збільшив реекспорт СПГ, сильно скоротив прийом газу зі США
14:20 20.12.2024 |
Китайські енергетичні компанії в жовтні продемонстрували нову тактику поведінки на газовому ринку, яка справила помітний вплив на ситуацію в АТР.
Після дуже активних покупок СПГ у серпні та вересні в жовтні Китай не тільки скоротив імпорт (на 10% порівняно з минулорічним показником), а й перепродав рекордні обсяги газу в інші країни - це якраз збіглося з різким зростанням закупівель газу з боку Південної Кореї (30%) та Індії (37%).
Ще однією властивістю місяця стало різке падіння поставок СПГ зі США.
Сумарний імпорт природного газу (трубою і через СПГ) Китаєм у жовтні 2024 року склав 14,038 млрд куб. м, що майже дорівнює (-1%) показнику річної давності, повідомляє Головне митне управління КНР.
Китай - найбільший імпортер СПГ у світі - у жовтні 2024 року імпортував 6,15 млн тонн скрапленого природного газу, що на 10% менше, ніж роком раніше (6,801 млн тонн).
Росія в жовтні 2024 року поставила до Китаю 679 тис. тонн СПГ (882 млн куб. м у перерахунку після регазифікації), що на 9%, або одну стандартну партію, перевищує минулорічний результат (621 тис. тонн).
Сумарно в жовтні Росія поставила найбільшим азійським покупцям (Китай, Японія, Південна Корея, Тайвань) 1,428 млн тонн СПГ.
За обсягом експорту СПГ до Китаю РФ у жовтні посіла третє місце після Австралії (2,222 млн тонн) і Катару (1,784 млн тонн).
Зі США прийшло лише дві партії, що є мінімальним показником за останні п'ять місяців.
Обсяг реекспорту СПГ з Китаю в жовтні підскочив до рекордних 288 тис. тонн - це більше чотирьох стандартних великотоннажних партій і становить 4,7% від обсягу імпорту СПГ. Це максимальний рівень за історію національної статистики. Крім дрібної перепродажної активності (яка, найімовірніше, є бункерувальними операціями), три танкери було переспрямовано до Кореї, один - до Таїланду; дрібну партію перепродано в Бангладеш.
Водночас ціна поставок до Кореї була приблизно на 10% вищою, ніж у середньому цього місяця Китай платив за імпортний СПГ.
Трубопроводами Китай у жовтні імпортував 6,047 млрд куб. м газу, що на 12% більше, ніж роком раніше.
Трубопровідний газ Китай отримує від п'яти країн: Росії, Казахстану, Туркменії, Узбекистану та М'янми.
Поставки трубопровідного газу в річному порівнянні зросли насамперед завдяки плановому нарощуванню експорту "Газпрому" по "Силі Сибіру".
За сумою трубопровідних і морських поставок Росія в жовтні 2024 року поставила в Китай 3,6 млрд куб. м газу, будучи абсолютним лідером у гарантуванні потреб ринку КНР. Російські поставки забезпечили понад 25% імпорту країни.
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