Транзиту російського газу не буде: Акції «Газпрому» впали після заяв Зеленського і Путіна

Акції російського "Газпрому" впали після сьогоднішніх заяв президента Володимира Зеленського та російського диктатора Путіна про майбутнє транзиту російського газу через Україну.

Станом на 19:50 за київським часом вартість акцій "Газпрому" на Московській біржі знижувалася майже на 1% - до 107 рублів, пише російська редакція Forbes із посиланням на дані торгів. Зауважимо, що 17 грудня акції "Газпрому" падали до 106,1 руб. за штуку - найнижчого рівня із січня 2009 року, з початку 2024 року їх вартість знизилася більш ніж на третину.

Спочатку Путін на сьогоднішній пресконференції заявив, що продовження контракту на транзит газу через Україну не буде, але "Газпром" це переживе".

Путін заявив, що від продовження контракту відмовилася Україна, хоча це приносило їй близько $700-800 млн на рік.

За кілька годин президент Володимир Зеленський на пресконференції у Брюсселі підтвердив, що Україна не продовжуватиме транзит російського газу, навіть якщо йтиметься про транспортування газу, який формально належить "іншій країні", яка отримуватиме газ від РФ.

Президент зауважив, що обговорював це питання сьогодні у розмові з прем'єр-міністром Словаччини Робертом Фіцо, який лобіює збереження транзиту газу через Україну на рівні ЄС.

Як повідомлялося, раніше словацька енергетична компанія SPP, словацький оператор ГТС Eustream AS, а також угорські MOL Hungarian Oil and Gas Plc і MVM Zrt та низка інших компаній підписали декларацію про підтримку продовження транзиту газу через Україну, її направлять на розгляд Єврокомісії.

Словаччина має довгостроковий контракт із "Газпромом" і прагне продовжувати отримувати російський газ через Україну. За оцінками SPP, зупинка транзиту газу через Україну коштуватиме Словаччині понад 220 мільйонів євро, ці кошти потрібні для придбання газу з інших джерел замість російського.

Водночас у Єврокомісії вчергове заявили, що "ЄК не зацікавлена ​​у продовженні транзиту російського газу через Україну". Там запевнили, що "ЄС готовий до припинення транзиту, і існують альтернативи".

Що відомо про майбутнє транзиту газу через Україну

Як повідомлялося, напередодні премʼєр-міністр Денис Шмигаль обговорив з премʼєр-міністром Словаччини Робертом Фіцо питання транзиту газу територією України. За підсумками переговорів Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути офіційну пропозицію Єврокомісії щодо транзиту будь-якого газу, окрім російського.

Раніше представники української влади неодноразово заявляли, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транспортування російського природного газу до Європи після 2024 року, але в уряді України припускали інші домовленості з цього питання.

Наприкінці жовтня агентство Bloomberg із посиланням на джерела повідомило, що Угорщина та Словаччина близькі до підписання контракту з Азербайджаном про імпорт 12-14 млрд кубометрів газу щорічно через Україну. Нова угода мала б замінити чинний транзитний договір між Росією та Україною, термін дії якого спливає наприкінці року.

Попередньо планувалося, що постачання газу з азербайджанського боку забезпечуватиме SOCAR, а угорська MVM та словацька SPP займатимуться транспортуванням до Європи. Однак до схеми з азербайджанським газом так чи інакше буде залучена Росія, адже Азербайджан не має таких вільних обсягів газу, а також має отримати доступ до російської ГТС, зауважувало агентство.

Втім, наразі про жодний прогрес у цьому напрямку невідомо, а російський "Газпром" будує плани експорту у країни Європи на 2025 рік без урахування транзиту через Україну, повідомляли джерела Reuters.

Нагадаємо, договір між "Нафтогазом України" та "Газпромом" на організацію транспортування, транспортну угоду між "Нафтогазом" та Оператором ГТС, а також міжоператорську угоду між Оператором ГТС та "Газпромом" було підписано 30 грудня 2019 року. Контракт передбачає транзит у 2021-2024 роках по 40 млрд кубометрів газу на рік, але ця умова не виконується.

У 2023 році транзит російського газу через газотранспортну систему України знизився на 28,4% (на 5,81 млрд кубометрів) порівняно з 2022 роком - до 14,65 млрд кубометрів.