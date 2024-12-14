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АНАЛІТИКА

Падіння рубля: У Росію надходить дедалі менше валюти

 
У Росію надходить дедалі менше валюти, і цим пояснюються проблеми російського рубля.

Це випливає з опублікованої Центробанком РФ попередньої оцінки платіжного балансу, передає The Moscow Times.

Як зазначається, основне джерело валюти зараз - це експорт, а він скорочується: $39,1 млрд у вересні, $36,6 млрд у жовтні та $32,2 млрд у листопаді.

Імпорт більш стабільний: $26,8, $27,5 млрд і $25,9 млрд відповідно.

Відтак, торговельний баланс - різниця між експортом та імпортом - скоротився майже вдвічі, з $12,4 млрд у вересні до $6,3 млрд у листопаді. Це мінімум із липня 2023 року, зазначають аналітики MMI.

Як оцінюють експерти російського "Райффайзенбанку", почасти це пояснюється сезонними чинниками: така картина характерна осені. Якщо виключити сезонність, імпорт останніми місяцями залишався в цілому стабільним, а експорт у листопаді знизився.

Їхній головний висновок - "збереження помірно-негативного тренду на зниження балансу товарів та послуг - з $11 млрд у березні до $6 млрд у листопаді", причому погіршення балансу відбувається переважно за рахунок скорочення експорту.

Втім, у аналітиків MMI виходять інші цифри - при експорті, що стагнує, імпорт знову пішов вгору, але висновок той самий: профіцит скорочується.

Росія ізольована від світових ринків капіталу, і профіцит торгівлі товарами - основне джерело валюти країни. З нього фінансується дефіцит у торгівлі послугами (закордонний туризм), погашення зовнішнього боргу, попит на іноземні активи з боку громадян та бізнесу: $6 млрд на місяць недостатньо, щоб задовольнити весь цей попит на валюту, "країна не може дозволити собі такий обсяг імпорту", зазначають експерти ММІ.

Однак плюс у торгівлі не обов'язково означає наявність відповідної суми валюти.

Між продажем товару (і відображенням у статистиці) та надходженням коштів минає час, і ця різниця зростає (зокрема через листопадові санкції), суттєва частка валютної експортної виручки не повертається до Росії, а та частина, що заведена в країну, продається не відразу.

До того ж значна частина торгівлі тепер іде, принаймні формально, у рублях.

У результаті, за даними ЦБ Росії, у листопаді чистий продаж валюти 29 найбільшими експортерами виявився мінімальним з липня 2023 року, і це багато в чому визначило листопадове ослаблення рубля.

Як повідомлялося, падіння курсу російського рубля прискорилося відтоді як Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) 21 листопада внесло до санкційних списків "Газпромбанк" та ще понад 50 російський банків, понад 40 російських реєстраторів цінних паперів і 15 посадовців фінансового сектору РФ.

OFAC також випустив окреме роз'яснення, яким попередив про ризик застосування санкцій за роботу із системою передачі фінансових повідомлень (СПФС) російського Центробанку, яку Кремль створив і використовує для ухилення від санкцій.

Зрештою, 26 листопада рубль вкотре оновив мінімум від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Центробанк РФ встановив офіційний курс долара США на 27 листопада на рівні 105,0604 руб. за день російська валюта втратила 1,2% вартості. Офіційний курс євро упав нижче позначки 110 руб.
За матеріалами: БізнесЦензор
Ключові теги: Росія
 

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