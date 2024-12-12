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Китай почав скорочувати закупівлі російського вугілля
15:53 12.12.2024 |
Найбільший покупець російського вугілля на світовому ринку - Китай - скоротив імпорт вугілля з Росії.
Про це пише видання The Moscow Times з посиланням на "Комерсант".
За підсумками десяти місяців 2024 року частка російського вугілля в загальних закупівлях Китаю становила 18% проти 23% за аналогічний період 2022 року.
Незважаючи на це, Росія, як і раніше, посідає друге місце серед основних постачальників вугілля в Китай.
Частка найбільшого експортера твердого палива на китайський ринок - Індонезії - за той самий період скоротилася з 58% до 44%. При цьому частки Монголії та Австралії в поставках зросли з 10% і 1% до 15%.
Згідно з даними S&P Global, за підсумками січня-листопада Китай збільшив імпорт вугілля на 14,8% рік до року, до 490 млн тонн.
За оцінками Міненерго РФ, на КНР припадає 48% усього російського вугільного експорту. У 2023 році Росія збільшила поставки в країну на 42% у порівнянні з попереднім роком до 100 млн тонн, але цього року експорт скорочується.
Як писав Reuters, за підсумками першого півріччя поставки знизилися на 8% у порівнянні з попереднім роком до 45,5 млн тонн.
Частка російського вугілля на китайському ринку знижується головним чином через скорочення постачань енергетичного вугілля на тлі низьких цін і обмежень щодо вивезення, зазначають у ЦЦІ.
Зростання поставок російського вугілля до Китаю також стримується імпортним митом, яке КНР у 2014 році запровадила на антрацит, коксівне та енергетичне вугілля, у розмірі 3-6%. При цьому мита не поширюються на Індонезію та Австралію через угоди про вільну торгівлю.
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