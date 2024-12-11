Російські IT-компанії попередили про загрозу банкрутств

Висока ключова ставка Центробанку Росії ставить під загрозу фінансову стабільність російських ІТ-компаній, що беруть участь у державних закупівлях, що своєю чергою може призвести до хвилі банкрутств у галузі.

Про це пише The Moscow Times.

Як зазначається, зростання ключової ставки значно збільшує вартість кредитів, які компанії змушені брати для виконання держконтрактів. Більшість таких контрактів укладаються на умовах післяплати, або з передоплатою, яка рідко перевищує 50%.

За словами представників галузі, за поточного рівня ставки відсотки за кредитами та вартість банківських гарантій стають критично високими, особливо для малого та середнього бізнесу.

Банківські гарантії, що забезпечують зобов'язання постачальників перед замовниками, стають не тільки дорожчими, а й складнішими в отриманні.

Наприклад, для реалізації великих проєктів у сфері держзакупівель компанії змушені заздалегідь інвестувати в розробку, закупівлю ліцензій, логістику та оплату праці персоналу. Ці витрати вимагають значних фінансових ресурсів та ретельного планування.

Системні інтегратори та виробники обладнання, що працюють за держконтрактами, змушені іноді закривати угоди з мінімальною чи нульовою маржинальністю.

За поточних умов вартість фінансування може досягати 2-3% на місяць, і за весь термін виконання великого проєкту ці витрати накопичуються до 25-30%, що можна порівняти з нормою прибутку у сфері складного ІТ-обладнання та програмного забезпечення.

За словами джерел, таке фінансове навантаження змушує багато компаній працювати фактично в збиток, щоб не потрапити до реєстру несумлінних постачальників, таким чином усе це може призвести до ланцюгової реакції банкрутств у галузі.

Нагадаємо, Центробанк РФ підняв ключову ставку, яка після восьми підвищень поспіль вже знаходиться на рекордному за 20 років рівні 21%.

Наприкінці серпня повідомлялося, що Міністерство фінансів Росії розробило законопроєкт, який передбачає введення повної заборони на державні закупівлі іноземного програмного забезпечення.

Згідно з документом, розміщеним на порталі проєктів нормативних правових актів РФ, з 1 січня 2025 року держзамовники не зможуть купувати імпортні інтегральні схеми, смарт-карти, ПЗ та інші товарі, що не належать до IT.

Раніше того ж місяця повідомлялося, що уряд Росії збирається внести до нижньої палати парламенту проєкт закону про спеціальний збір із компаній, які використовують іноземне програмне забезпечення.

У липні цього року російський бізнес поскаржився на провал імпортозаміщення програмного забезпечення.