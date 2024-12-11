Проблеми з платежами: Китай вперше за чотири місяці скоротив поставки товарів у Росію

Поставки китайських товарів до Росії за жовтень цього року скоротилося на 10,4% у річному вираженні. Спад китайського експорту в Росію був зафіксований вперше з липня, а потім почав скорочуватися і загальний товарообіг: у листопаді він склав 145,9 млрд юанів ($20,14 млрд) і виявився на 5% меншим, ніж у жовтні.

Про це свідчать дані митниці Китаю, передає The Moscow Times.

Накопиченим підсумком за 11 місяців обсяг російсько-китайської торгівлі становив $222,8 млрд і практично перестав зростати, на відміну від перших років розв'язаної Росією проти України повномасштабної війни.

Так, у 2022 році зростання взаємного товарообігу між Росією та Китєм склало 34% (до $190 млрд), у 2023 році - ще 26% (до $240), а за січень-листопад 2024 року - лише 2,1%.

Як зазначають джерела на ринку, гальмування російсько-китайської торгівлі, ймовірно, викликане "проблемами з розрахунками".

Так, із початку року російський бізнес скаржиться на блокування платежів банками "дружніх" країн, зокрема Китаю, де, за даними на літо 2024 року, застряли 80% транзакцій. Джерело: https://biz.censor.net/n3524439

Проблеми з платежами

Раніше повідомлялося, що китайські банки посилили перевірки платежів із Індії, ОАЕ та Гонконгу, намагаючись виявити в них "російський слід".

До того стало відомо, що китайські банки почали масово блокувати рахунки російським компаніям через те, що їхні юридичні адреси збігаються з адресами організацій, що знаходяться під санкціями.

Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.

Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.

Наприкінці серпня повідомлялося, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.

Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.

До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.

Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.

Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.

Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками - це надовго.