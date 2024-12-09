Асад у Москві. Росія дала йому політичний притулок

Повалений президент Сирії Башар Асад і члени його родини прибули до Москви, повідомили російські державні інформаційні агентства з посиланням на джерело в Кремлі.

Росія надала йому політичний притулок, уточнюється у повідомленнях.

За даними сайту Flightradar, що моніторить переміщення повітряних суден, російський літак у неділю вилетів із Латакії, потім вимкнув транспондер і попрямував у бік Росії. Борт міг злетіти з російської військової бази Хмеймім чи з аеропорту Латакії.

Транспондер літака ненадовго увімкнули поблизу Москви і знову вимкнули перед посадкою.

Перед тим у пресі циркулювала інформацію, що літак із Асадом на борту буцімто розбився. У Головному управлінні розвідки України згодом заявили, що це дезінформація з метою приховати процес евакуації.

Російські державні агенції з посиланням на джерело в Кремлі пишуть, що посадовці РФ контактують з представниками збройної сирійської опозиції, її лідери гарантували безпеку російських військових баз та дипломатичних установ у Сирії.

За даними цього ж джерела, Росія також запросила екстрені консультації в Раді безпеки ООН щодо ситуації в Сирії.

Чому падіння Асада - це удар по Росії

Аналіз кореспондента ВВС Стіва Розенберга

Саме російська військова міць допомагала Башару Асаду утримувати владу впродовж останніх дев'яти років. Але за лічені дні кремлівський проект у Сирії розсипався, і Москва, схоже, нічого не може вдіяти.

У своїй заяві російське Міністерство закордонних справ повідомило, що Асад залишив посаду президента та країну (не надавши жодних подробиць про те, куди він поїхав).

Воно додало, що Москва "із крайнім занепокоєнням стежить за драматичними подіями у Сирії".

Відправка в 2015 році тисяч військовослужбовців на допомогу Асаду була покликана вирішити одне з головних завдань, які стоять перед Росією - заявити про себе як про світову державу. Це був перший серйозний виклик Володимира Путіна могутності та домінуванню Заходу за межами колишнього радянського простору.

Спочатку здавалося, що це завдання вирішено. У 2017 році президент Путін відвідав російську авіабазу Хмеймім у Сирії та заявив, що всіх цілей досягнуто. Незважаючи на поширені повідомлення про те, що російські авіаудари призводять до жертв серед мирного населення, російське Міністерство оборони почувалося досить впевнено, щоб відправляти до Сирії представників міжнародних ЗМІ, - засвідчити успіхи російської військової операції.

Під час однієї з таких поїздок один із офіцерів сказав мені, що Росія прийшла в Сирію "надовго".

Але річ була не лише у престижі.

В обмін на військову допомогу сирійська влада надала Росії в оренду на 49 років авіабазу в Хмеймімі та військово-морську базу в Тартусі. Росія одержала важливий плацдарм у Східному Середземномор'ї. Бази стали вузловими точками для перекидання військових підрядників до Африки та назад.

Тепер Москва має відповісти на ключове питання: що буде з цими російськими базами?

Асад був найвірнішим союзником Росії на Близькому Сході. Кремль вклав у нього величезні кошти. Він вкладав ресурси - фінансові, військові, політичні - на підтримку його при владі.

Російській владі буде непросто представити його повалення інакше, ніж велику втрату для Москви.