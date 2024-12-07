У Росії почалося банкрутство одного з найбільших заводів чипів. Його курував близький до Путіна ексміністр

У Росії почалося банкрутство одного з найбільших виробників чіпів - компанії "Ангстрем". На підприємстві запроваджено процедуру спостереження, а рішення про визнання боржника банкрутом було ухвалено за заявою банку "Зеніт" 2 грудня 2024 року.

Про це пише The Moscow Times.

Згідно з матеріалами справи, у листопаді 2019 року суд стягнув з "Ангстрема" на користь "Зеніту" 1 млрд руб., але гроші завод не повертає більше шести років.

Завод був знаковим для Росії і мав стати найбільшим гравцем у виробництві мікрочипів.

Його курував близький до президента РФ Владіміра Путіна колишній міністр зв'язку Леонід Рейман. Він отримав держфінансування на $1 млрд - його компанія у 2008 році залучила кредитну лінію ВЕБ у розмірі 815 млн євро на створення виробництва процесорів, смарт-карток та електронних паспортів. Проєкт підтримував російський уряд та Рада безпеки РФ.

Накопичивши понад 100 млрд руб. боргів, "Ангстрем" несподівано перестав платити за кредитами.

2014 року "Ангстрем" перестав мати засоби для ведення діяльності. За даними податкової служби, у "Ангстрема" налічується 108 виконавчих проваджень на 147,6 млрд руб. Також вона має незавершені судові розгляди на понад 500 млн євро.

До січня 2019 року ВЕБ забрав усе обладнання та акції заводу і також подав позов про банкрутство.

Рейман відсторонився від проєкту, проте його компанія "Рутек" отримала пільги від держави та розпочала будівництво нового заводу на території особливої ​​економічної зони "Система" у Саранську. Інвестиції в проєкт становлять кілька мільярдів рублів.

Компанія має намір виконувати проєкти з імпортозаміщення - випускати смартфони, комп'ютери, планшети, ноутбуки та телефонні станції. Однак імпортозаміщення у його компаній не завжди проходить гладко - "російський" смартфон для посадовців "Р-фон" виявився точною копією пристрою Symphony Helio 80 з Бангладеш, хоча коштував утричі дорожче.

Наприкінці жовтня стало відомо, що Росія та КНДР домовилися разом розвивати високі технології.

У липні уряд Росії доручив відтворити західні технології чипів середини 2000-х років до 2028 року.