«Грошова подушка» Росії за час повномасштабної війни проти України скоротилася втричі

Валютні запаси, які уряд Росії понад 10 років збирав за рахунок сировинних надприбутків бюджету, наближаються до вичерпання. Так, обсяг ліквідних активів Фонду національного добробуту (ФНД) на 1 грудня скоротився до $53,8 млрд.

Про це йдеться у звітв російського Міністерства фінансів, передає The Moscow Times.

Від початку року вільні кошти ФНД, який спочатку замислювався як механізм фінансування пенсій, а потім перетворився на джерело латання бюджетних дір, зменшилися ще на $2,1 млрд.

Перед початком розв'язаної Росією повномасштабної війни роти України у ​​ФНД було близько $140 млрд ліквідних активів. Таким чином, за три роки бойових дій "грошова подушка" російського уряду здулася майже втричі.

Якщо виключити золото, яке Фонд тримає у вигляді знеособлених металевих рахунків у Центробанку РФ, розмір його ліквідних активів опустився приблизно до $31 млрд - рівня, з яким ФНД був створений 2008 року. Йдеться про китайські юани - останню доступну російському Мінфіну валюту: на 1 грудня ФНД тримав 219,5 млрд юанів.

Російська влада використовує залишки юанів з ФНД, щоб підтримувати рубль. Крім того, китайська валюта йде на рахунки держкорпорацій через купівлю їхніх облігацій за рахунок грошей Фонду: у липні на ці цілі було витрачено 3 млрд юанів, у серпні - 2,75 млрд, у вересні - 2 млрд, у жовтні - 1,25 млрд.

Золото ФНД тим часом поступово продається, щоб покрити дефіцит російського бюджету: з червня по початок грудня на ці цілі було витрачено 50 тонн дорогоцінного металу, а його запаси у ФНД опустилися до 279 тонн.

У бюджет на 2025 рік уряд РФ заклав дефіцит на 1,2 трлн руб., 2026 року - 2,2 трлн, 2027 року - 2,8 трлн руб. У сумі за три роки "дірка" у скарбниці становитиме 6,2 трлн руб., а це менше, ніж залишилося вільних грошей у ФНД - 5,8 трлн руб., за оцінками Мінфіну Росії на 1 грудня.

Як зазначають експерти, в міру вичерпання "грошової подушки" президенту РФ Владіміру Путіну буде все складніше уникнути переходу до повноцінної "воєнної економіки". Москва, ймовірно, "все більше перенаправлятиме трудові ресурси і капітал із секторів, які визнані несуттєвими (послуги, будівництво та фінанси), до секторів, які вважаються критичними для того, щоб дати Путіну військову перевагу".

Як повідомлялося, 1 грудня Путін підписав закон про федеральний бюджет на 2025-2027 роки. Так, наступного року російський уряд збільшить витрати за статтею "національна оборона" до нового рекорду в 13,49 трлн руб. Порівняно з поточним роком (10,8 трлн руб.) військовий бюджет збільшиться на 25%, стосовно 2023 року (6,8 трлн руб.) - удвічі, а якщо порівнювати з 2021 роком (3,5 трлн руб.) - зросте практично в 4 рази.