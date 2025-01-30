Ще чотири банки Казахстану перестали видавати карти росіянам

Ще чотири банки Казахстану призупинили випуск платіжних карток для нерезидентів, у тому числі для громадян Росії. Зокрема, йдеться про Halyk Bank, "Євразійський банк", "Нурбанк" і казахстанську "дочку" російського ВТБ.

Про це пише The Moscow Times.

Як повідомляється, у службі підтримки ВТБ заявили, що причиною стали "технічні неполадки", а призупинення носить тимчасовий характер. Проте терміни поновлення обслуговування не уточнюються.

На сайті "Нурбанку" йдеться, що видача карток нерезидентам призупинена "у зв'язку з технічними роботами".

Оператори Halyk Bank та "Євразійського банку" підтвердили запроваджені обмеження, але не розкрили деталі.

Раніше стало відомо, що аналогічні заходи вжили Home Credit Bank (дочірня структура чеської групи PPF) та Kaspi Bank. У Home Credit Bank тоді заявили, що припинення оформлення карток діятиме на невизначений термін. У Kaspi Bank пообіцяли відновити випуск карток із 3 лютого, але із важливою зміною: тепер карти нерезидентів діятимуть лише 12 місяців.

Із 20 січня аналогічні правила запровадив і АКБ "ЦентрКредит". Тепер усі карти, оформлені нерезидентами, будуть активними лише один рік, включно з перевипущеними. Freedom Finance вніс відповідні зміни ще 19 січня.

Рішення про скорочення терміну дії карт було ухвалено Агентством з регулювання та розвитку фінансового ринку Казахстану. 14 січня регулятор встановив граничний термін використання платіжних карток для нерезидентів у 12 місяців, зробивши виняток лише для бізнесменів, інвесторів та дипломатів.

Влада пояснює цей крок необхідністю мінімізувати ризики незаконного використання банківських послуг, зокрема у сфері відмивання грошей, обігу наркотиків та цифрових активів.

Крім скорочення терміну дії карток, агентство також обмежило кількість карток, які може оформити один нерезидент. Раніше цей ліміт складав 10 штук.

Ще одна важлива зміна торкнулася індивідуального ідентифікаційного номера, необхідного для відкриття банківських рахунків та випуску карток. Із початку 2025 року іноземні громадяни більше не можуть отримувати номер через дипломатичні представництва Казахстану за кордоном. - оформити його можна лише за особистого візиту до Центру обслуговування населення на території країни. Із 2022 до 2024 року індивідуальний ідентифікаційний номер Казахстану отримали майже 695 тис. громадян Росії.

Після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України Казахстан став одним із головних напрямків для релокації росіян і так званого карткового туризму, викликаного виходом із РФ Visa і Mastercard.

Тоді банки Казахстану банки фіксували ажіотажний попит, і лише за червень-липень 2022 року випустили 50,7% карток від загального річного обсягу емісії пластику. З їхньою допомогою росіяни могли вільно розплачуватись за кордоном, наприклад, у Європейському Союзі, де російські картки перестали працювати.

Інтерес росіян до "карткового туризму" посилився на тлі проблем із використанням карток UnionPay через санкції проти "Газпромбанку" та труднощі з обміном старих доларів за кордоном.

Нагадаємо, 23 лютого 2024 року США запровадили санкції проти російської держструктури "Національна система платіжних карток" (НСПК) - оператора платіжної системи "Мир".

Після цього працювати з картами "Мир" відмовилися великі банки низки країн. Наприклад, це зробили казахстанські Bereke Bank та "Фрідом Фінанс".

Згодом банки Вірменії також припинили приймати російські платіжні картки "Мир", а з 5 квітня їх більше не приймають і в Киргизстані.

НСПК було створено у 2014 році після введення санкцій за анексію Криму на випадок проблем із міжнародними платіжними системами. 100% компанії належить Банку Росії. Ними можна було розплатитися у Білорусі, Вірменії, Казахстані, Киргизстані, Таджикистані, В'єтнамі, Венесуелі та на Кубі.