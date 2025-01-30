Держсекретар США зустрівся з главою МЗС Канади: говорили про Україну, проблему кордонів і Китай

Держсекретар США Марко Рубіо напередодні зустрівся з міністеркою закордонних справ Канади Мелані Жолі у Вашингтоні.

Про це повідомила пресслужба Держдепу, а також Жолі в Twitter (X), пише "Європейська правда".

Як зазначили в американському зовнішньополітичному відомстві, на зустрічі йшлося про можливості співпраці США та Канади у вирішенні спільних глобальних проблем, таких як охорона кордонів та енергетична безпека.

"Рубіо подякував Канаді за протидію примусовій і несправедливій економічній практиці Китаю. Вони також підтвердили співпрацю з метою підвищення безпеки і процвітання обох країн", - йдеться у заяві Держдепу.

Жолі своєю чергою розповіла, що на зустрічі з Рубіо також йшлося про співпрацю у вирішенні ключових геополітичних питань, таких як криза на Близькому Сході, війна в Україні та ситуація на Гаїті.

Нагадаємо, 29 січня ЗМІ повідомили, що міністр закордонних справ Андрій Сибіга візьме участь у розширеному засіданні глав МЗС європейських країн та нового державного секретаря США Марко Рубіо у лютому.

Варто зазначити, що під час телефонної розмови Рубіо з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас йшлося про необхідність далі тиснути на Росію для досягнення миру в Україні.