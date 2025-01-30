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США втричі збільшують фінансування прототипу двигуна винищувача шостого покоління
09:03 30.01.2025 |
General Electric та Pratt Whitney Engines отримали модифікації контрактів на розробку адаптивних двигунів наступного покоління (NGAP), що підвищують максимальну суму для етапу прототипу до 3,5 млрд доларів за одиницю. Це втричі перевищує початковий ліміт у 975 млн доларів, встановлений у 2022 році.
Передбачається, що NGAP стане силовою установкою для майбутнього винищувача Air Dominance. Двигуни цієї серії є «адаптивними» - вони автоматично змінюють конфігурацію тяги залежно від бойової ситуації, що підвищує їхню ефективність.
Раніше Пентагон розглядав можливість встановлення адаптивних двигунів на F-35 Joint Strike Fighter, але через високу вартість і технічні обмеження було вирішено модернізувати вже наявні двигуни. Натомість досягнення в цій галузі застосовуються до програми NGAP.
У Пентагоні заявили, що контракт дозволить створити «сучасну силову установку з гнучкою архітектурою, яка може бути адаптована для майбутніх бойових літаків». Очікується, що роботи триватимуть до липня 2032 року.
Компанія Pratt Whitney розробляє двигун XA103, а GE працює над XA102. У лютому 2024 року Pratt Whitney завершила ключову конструкцію для ВПС США, а GE повідомила про завершення серйозної перевірки дизайну у грудні 2023 року, готуючись до тестування.
ВПС США протягом багатьох років наполягали на розробці NGAD як «сімейства систем», що включатиме пілотований винищувач шостого покоління, безпілотні літальні апарати та передові системи озброєння.
Однак програма постала перед труднощами: початкова вартість винищувача оцінюється у 250-300 млн доларів за одиницю, що втричі більше за F-35. Через це влітку 2024 року ВПС призупинили програму NGAD і переглядають подальший підхід.
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