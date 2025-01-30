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Грецію обурив можливий продаж Францією ракет для Туреччини
10:26 30.01.2025 |
Міністр оборони Греції Нікос Дендіас попросив французького посла в Афінах пояснити інформацію про те, що Париж готовий продати Туреччині ракети METEOR.
Заяву грецького міністра наводить Euractiv, повідомляє "Європейська правда".
Можливий продаж ракет викликав бурхливу реакцію в Афінах, з огляду на неспокійні відносини з турецьким сусідом.
"Я висловив послу Франції рішучу незгоду Греції з такою можливістю, яка несумісна з прекрасними стратегічними відносинами між двома країнами", - заявив Дендіас після зустрічі з послом Франції Лоран Ауер.
Грецьке міністерство посилається на інформацію про те, що Франція готова постачати Туреччині ракети класу "повітря-повітря" великої дальності METEOR, які грецькі військово-повітряні сили використовують на своїх літаках Rafale.
Зокрема, газета La Tribune повідомила, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий купити винищувачі Eurofighter за умови, що він також зможе придбати ракети METEOR, щоб конкурувати з греками.
Зараз Туреччина поспішає заповнити прогалину в оснащенні своїх Повітряних сил.
Коли Туреччина не змогла отримати Rafale через положення про взаємну оборону у військовій угоді між Грецією і Францією, вона звернулася до ідеї придбання винищувачів Eurofighter.
Проблемою для Афін є те, що ракети METEOR, які можуть вражати цілі на відстані понад 100 кілометрів, також можуть використовуватися Eurofighter.
Для грецького уряду суперечливо, що країна-виробник продає системи озброєнь двом країнам, які мають між собою розбіжності.
Своєю чергою прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс заявив, що його не повідомляли про рішення Франції щодо постачання METEOR до Туреччини.
Однак він сказав, що, можливо, Анкара висловила свою зацікавленість і що міністр Дендіас, ймовірно, діяв "превентивно", зв'язавшись з французьким послом.
Офіційний Париж не коментував ситуацію, що склалась.
Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань. Але наприкінці позаминулого року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.
Питання демаркації морських кордонів досі лишається невирішеним у відносинах між країнами.
Наприкінці минулого року стало відомо, що Греція зміцнює свою оборону в Егейському морі, а міністр оборони Нікос Дендіас оголосив про плани створення протиракетного щита.
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