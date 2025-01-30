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Санкції діють: Багаті росіяни втратили більше половини своїх яхт
10:03 30.01.2025 |
Флот російських багатіїв зазнав повного розгрому після введення санкцій країнами Заходу за розв'язану Росією війну проти України. Так, із більш ніж 70 великих яхт у минулому до поточного моменту залишилося близько третини.
Про це пише The Moscow Times.
Як зазначається, більшість уцілілих яхт російських мільярдерів перебазувалися в ОАЕ та Туреччину. Також частина яхт знаходяться в США.
Окрім того, в Росію повернулася частина флотилії президента РФ Владіміра Путіна, але не без втрат. Так, Путін мав до дев'яти яхт, а найбільша втрата - 140-метрова Scheherazade - була затримана в Італії.
Пов'язані з колишнім президентом РФ Дмітрієм Медведєвим яхти теж зуміли повернутися до Росії з Європи. Також у РФ після початку повномасштабної війни повернулися яхти підсанкційних россійських бізнесменів.
Більшість заможних росіян розпродують яхти вже третій рік. Найчастіше їх скуповують заможні американці. За останні роки свої яхти продали понад десяток росіян.
Як зазначається, близько третини елітного флоту росіян опинилась під арештом. Влада США та Європейського Союзу заарештувала два десятки яхт, пов'язаних із Росією. Яхти затримували в Італії, Іспанії, Великій Британії та в Німеччині.
Втім, частина даних про заарештовані яхти досі не розкрита. Нідерландські митники повідомляли, що затримали 14 яхт, які можуть бути пов'язані із російськими бізнесменами під санкціями. 12 із них будувалися, ще дві були на ремонті.
У листопаді минулого року повідомлялося, що заступник голови Ради безпеки РФ і мікроблогер Дмітрій Медведєв придбав нову яхту у Великій Британії за кілька місяців після того, як у лютому 2024 року вчергове погрожував завдати удару стратегічною ядерною зброєю по Лондону.
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