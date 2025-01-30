ЗМІ: Дипломат, що загубив секретні документи, стане послом Британії у НАТО

Дипломат, який втратив секретні документи, що детально описують розташування британських спецпідрозділів у Кабулі, готується стати послом Великої Британії в НАТО.

Про це повідомили The Times два джерела, знайомі з процесом, передає "Європейська правда".

Ангус Лапслі спричинив трансатлантичний скандал у червні 2021 року після того, як він взяв додому пачку паперів, які, як потім з'ясувалося, випали з його сумки, а потім були знайдені на автобусній зупинці в Кенті.

Очікувалося, що він отримає посаду постійного представника Великої Британії в НАТО ще кілька років тому, але після втрати документів його допуск до секретної інформації був тимчасово анульований.

Пізніше Лапслі був призначений помічником генерального секретаря НАТО з питань оборонної політики і планування, а нещодавно взяв на себе роль помічника в проведенні урядового оборонного огляду.

Джерело в Уайтхоллі повідомило, що офіційне призначення Лапслі очікується наступного тижня.

"Ми досить добре винагороджуємо невдачі", - сказав співрозмовник. У разі затвердження він замінить сера Девіда Кворрі, який був постійним представником Великої Британії при НАТО з квітня 2022 року.

Лапслі високо цінують його колеги в Міністерстві закордонних справ, у справах Співдружності і розвитку. "Він пішов і відбув своє покарання і очолив стратегічний оборонний огляд", - сказало одне джерело.

Однак інше джерело, яке працювало з Лапслі, коли він був відряджений до Міністерства оборони, повідомило наступне: "Повинно бути справжнє занепокоєння щодо прийняття рішень, які стоять за цим процесом. Неможливо переоцінити, наскільки значним було це порушення безпеки і який вплив воно мало на той час".

Високопоставлене джерело в оборонному відомстві, яке працювало з ним у минулому, сказало: "Глибоке занепокоєння викликає те, що МЗС і Міноборони не сприймають безпеку серйозно".

Раніше газета The Times розкрила, як серед секретних документів, залишених на автобусній зупинці, були секретні місця дислокації солдатів британського спецназу.

Серед них був принаймні один з грифом "Секретно, тільки для британських очей", і, як кажуть, він містив точну кількість солдатів у місцях, розкиданих по всьому Кабулу. Вони також містили нотатки про можливу реакцію Росії на проходження корабля HMS Defender через українські води. Більшість документів мали гриф "для службового користування" - відносно низький рівень засекреченості.

Такі документи не дозволяється виносити з урядових будівель, якщо вони належним чином не зареєстровані і не надійно зберігаються.

Джерело в Уайтхоллі повідомило, що американці були "розлючені" через побоювання, що це порушення могло поставити під загрозу життя елітних американських солдатів, які перебували в тих самих місцях, що й британці.

Нагадаємо, радник з питань національної безпеки шведського премʼєр-міністра Генрік Ландергольм оголосив про свою відставку, оскільки поліція розпочала розслідування після того, як він ненавмисно залишив секретні документи в готелі.

А у 2023 році у військово-морських силах Великої Британії почали розслідування через повідомлення про службові документи, які нібито знайшли на підлозі у туалетній кабінці пабу.