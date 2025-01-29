У США запідозрили китайський ШІ-стартап DeepSeek у крадіжці даних в OpenAI

Microsoft та OpenAI проводять розслідування щодо можливого несанкціонованого використання їхніх технологій китайським ШІ-стартапом DeepSeek, який сколихнув ринок протягом останнього тижня. Про це повідомило агентство Bloomberg.

Восени 2024 року служба безпеки Microsoft (технологічний партнер та найбільший інвестор OpenAI) виявила масштабне вилучення даних через програмний інтерфейс API OpenAI особами, імовірно пов'язаними з DeepSeek.

За словами співрозмовників агентства, виявлена активність може порушувати умови використання OpenAI або вказувати на те, що хтось намагався обійти обмеження OpenAI щодо кількості даних, які можна отримати.

Девід Сакс, радник з питань штучного інтелекту при президенті США, заявив, що є "суттєві докази" того, що DeepSeek використовував результати роботи моделей OpenAI для розробки власної технології через процес, який називається "дистиляцією".

OpenAI заявила, що китайські компанії постійно намагаються "дистилювати" моделі провідних американських ШІ-компаній і що компанія працює з урядом США для захисту своїх технологій.

Китайський стартап DeepSeek наприкінці минулого тижня випустив нову безплатну модель штучного інтелекту під назвою R1, яка, за їхніми словами, може конкурувати з продуктами провідних американських компаній у різних завданнях.

DeepSeek заявила, що для тренування своєї моделі використала лише 2048 графічних карт Nvidia H800 і витратила $5,6 мільйона. Це значно менше коштів та ресурсів, ніж витратили OpenAI та Google для тренування моделей подібного розміру.

Вихід моделі DeepSeek R1 призвів до значного падіння акцій технологічних компаній (Microsoft, Nvidia, Oracle, Alphabet), що призвело до втрати майже $1 трильйона ринкової вартості.

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