Наслідки мобілізації від Путіна: В Росію почнуть завозити програмістів із Індії

Один із найбільших у Росії маркетплейсів Ozon збирається найняти кілька сотень розробників програмного забезпечення та інших IT-фахівців в Індії.

Російська компанія вже шукає агенції для допомоги в оформленні та доставці нових співробітників із Індії, пише The Moscow Times.

У рамках контракту необхідно оформити квитки для 150-300 індійських фахівців, які переміщатимуться до Росії групами по 10-15 осіб на місяць. Також передбачається допомога з квитками для співробітників із Узбекистану та Таджикистану.

За даними джерел у галузі, інші компанії також цікавляться IT-фахівцями з Індії. Так, у першій половині 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість вакансій у російських компаніях для них зросла на 68%, до 764, а кількість запрошень - на 62%, до 862.

Раніше через дефіцит кадрів російські компанії почали активно шукати IT-фахівців в Африці. Наприклад, у Зімбабве кількість вакансій для них зросла в 17,6 раза, в Камеруні - в 11 разів, у Кенії - в 10 разів, а в Алжирі - в 7,6 раза.

Таким чином, за допомогою більш дешевих програмістів з-за кордону компанії мають намір знизити високі зарплати у галузі. Економія може бути великою: російські IT-фахівці високого класу одержують від 700 тис. руб. на місяць, тоді як африканські готові на суми в 4-5 разів нижче.

При цьому російські програмісти вважають, що в іноземців із країн рівень компетенцій нижчий, ніж у середньому в Росії.

За оцінкою незалежного експертів, на тлі мобілізації та розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України Росію могли безповоротно покинути 170 тис. IT-фахівців.

Проблеми з нестачею працівників у Росії

Раніше повідомлялося, що в Росії її на тлі дефіциту робочих рук різко зросла кількість працюючих підлітків. Так, за підсумками 2023 року кількість забезпечених роботою росіян віком 15-17 років становила 86,7 тис., що на 40% більше, ніж роком раніше.

До того стало відомо, що компанія РЖД ("Российские железные дороги", залізничний оператор Росії) на тлі дефіциту робочих рук почала наймати мігрантів із Африки.

Також близько 200 африканських жінок нині працюють на заводі в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані - ключовому російському виробництві дронів.

Забезпеченість російських підприємств кадрами в третьому кварталі 2024 року оновила мінімум за всю історію спостережень.

Раніше російський диктатор Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.