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Санкції працюють: В уряді Росії визнали зрив плану виробництва двигунів для літаків
13:49 05.12.2024 |
Уряд Росії вирішив скоротити план виробництва розроблених місцевими фахівцями двигунів, які мали замінити імпортні в умовах санкції.
Згідно з оновленим планом, замість 192 двигунів для російських літаків SSJ-100, МС-21 і Ту-214 авіавиробники отримають у найближчі два роки лише 128, пише російська газета "Известия" із посилання на проєкт постанови уряду РФ.
Згідно з пояснювальною запискою до документа, у 2025 році планується зібрати лише 24 двигуни (шість ПД-8, сім ПД-14 і 11 ПС-90), а у 2026 році - 104 одиниці (44 ПД-8, 28 П-14 і 32 ПС-90).
При цьому у 2024 році російська "Об'єднана двигунобудівна корпорація" вже мала передати замовникам 12 силових установок ПД-14, але зібрала лише дві, а двигун ПД-8 досі не пройшов сертифікацію.
"Двигуни ПД-8 призначені для імпортозаміщених SSJ-100 (дві штуки на літак). Силові установки ПД-14 застосовуються для МС-21-310 (дві штуки на літак), а ПС-90А використовуються для Ту-214 (два на борт) та Іл-96-300 (чотири на судно)", - пояснив виконавчий директор російського агентства "Авіапорта" Олег Пантелєєв.
Таким чином, за його словами, до кінця 2026 року в Росії можуть виготовити лише до 25 літаків SSJ-New і до 17 багатоцільових авіалайнерів МС-21.
Чи може Росія самостійно виробляти літаки?
Як повідомлялося, наприкінці листопада російська державна "Об'єднана авіабудівна корпорація" звільнила одразу двох директорів найбільших авіаційних заводів, задіяних у програмі будівництва літаків, які б мали замінити іноземні авіалайнери в умовах санкцій. Зокрема, своїх посад позбулися гендиректор ПАТ "Яковлєв" (займається виробництвом лайнерів Sukhoi Superjet) та директор АТ "Туполєв".
Підготований російським урядом план розвитку власного виробництва літаків передбачає, що вже цього року в Росії мали б виготовити 40 цивільних лайнерів. До 2026 обсяги виробництва мали б зрости до 120 літаків на рік, до 2028 року - до 200, а в 2030 році планували вийти на виробництво 230 авіалайнерів щорічно. Це відповідало б показникам СРСР у другій половині 1970-х років.
Згідно з програмою, ще торік російські перевізники мали отримати два імпортозаміщені Sukhoi Superjet і три лайнери Ту-214, а цього року - 20 машин першого типу, сім - другого, а також 6 регіональних лайнерів MC-21 і два турбогвинтові Іл-114 -300. Насправді російський авіапром зміг випустити два Ту-214 та один Іл-96-300.
Відтак, в уряді РФ вирішили радикально урізати програму розвитку авіапрому. У 2025 році замість запланованих 82 літаків тепер очікується випуск лише 20 машин. План на 2026 рік знижено зі 120 лайнерів до 97, на 2027 рік - зі 180 до 140.
Тим часом російські авіакомпанії почали втрачати літаки західних виробників унаслідок дії санкцій, які обмежили постачання в країну нових лайнерів і заборонили обслуговування наявних.
За даними Росавіації, з кінця жовтня 2023 року по 26 червня 2024 року кількість придатних для польотів авіалайнерів у парку 13 найбільших авіакомпаній РФ зменшилася на 3% - до 693 повітряних суден.
При цьому, наприкінці червня з офіційного сайту Росавіації зникли дані про кількість літаків у парку російських авіакомпаній.
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