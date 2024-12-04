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АНАЛІТИКА

Китай може розширити заборону експорту до США на інші важливі матеріали

 

Китай має достатній список критично важливих мінералів, які можуть бути використані як контрзаходи в торговій війні зі США.

Про це пише агентство Bloomberg.

Заборона Пекіна на продаж у США галію, германію, сурми і надтвердих матеріалів, запроваджена 3 грудня, разом із посиленням контролю над графітом, імовірно, є першим ударом у рамках експортного контролю.

Ці дії, ймовірно, є лише початковим кроком у серії експортних обмежень, які можуть поширитися на десятки інших специфічних матеріалів, якщо торгова напруженість із Вашингтоном посилиться.

"Це може бути лише початком дій країни, спрямованих на забезпечення національної безпеки та стратегічної ролі у сфері мінеральних ресурсів", - зазначає Citic Securities Co. у своїй аналітичній записці.

Державна брокерська компанія виділила 10 ключових ресурсів, включаючи 17 рідкісноземельних елементів, у виробництві та обробці яких Китай займає домінуючу позицію. Ці мінерали мають критичне значення для високотехнологічного виробництва, зокрема у військовій сфері.

Крім рідкоземельних металів, у списку Citic значаться вольфрам, молібден, титан, олово, індій, хром, тантал, ніобій і цезій як кандидати на експортні обмеження.

Китай, зокрема, домінує у виробництві мишʼяку, який є важливим компонентом у багатьох сферах, від сільського господарства до високих технологій. Останніми роками частка Китаю в імпорті цього металу досягає 60%, за даними Геологічної служби США.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Китай, США
 

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