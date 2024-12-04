Індія відмовляється від російської зброї на користь новітніх розробок США, - Bloomberg

Індія різко скоротила замовлення на військове обладнання в Росії і тепер закуповує більше західних постачальників. Це є істотною зміною політики для країни, яка традиційно залежить від зброї з Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Плани Індії та Росії щодо спільної розробки та виробництва гелікоптерів та сучасних винищувачів були відкладені деякий час тому, повідомили агентству високопоставлені індійські чиновники.

Окрема пропозиція про оренду атомного підводного човна з Росії для навчання індійського екіпажу також навряд чи буде реалізована, заявили вони, зазначивши, що південноазіатська країна будує власні судна. Два військові кораблі та батареї для протиракетного щита, які були замовлені до війни проти України, є єдиними невиконаними позиціями, які Нью-Делі ще не отримав від Москви.

Індія, найбільший у світі імпортер зброї, купує дедалі менше у Росії. Лише 36% імпорту зброї до Індії надійшло з Росії минулого року, що нижче 76% у 2009 році, згідно з березневим звітом Стокгольмського міжнародного інституту досліджень світу.

Дії Індії щодо відмови від російської зброї наголошують на зусиллях прем'єр-міністра Нарендри Моді щодо неухильного скорочення своєї залежності від Москви, тоді як його уряд продовжує купувати дешеві енергоносії у Росії та надавати дипломатичну підтримку Володимиру Путіну. У той же час, Індія наблизилася до оборонної орбіти США, забезпечивши якір для відносин саме тоді, коли Дональд Трамп вступає на посаду, погрожуючи вищими тарифами.

Закупівлі в США

Відмова Нью-Делі від Росії допомогла постачальникам із США. За даними SIPRI, Індія тепер більше купує у західних компаній і намагається створювати свою зброю за підтримки США та Франції. За останні два десятиліття Вашингтон послабив обмеження, що забороняють країнам, що розвиваються, отримувати доступ до передових технологій.

Згідно зі звітом Дослідницької служби Конгресу США, з 2018 року Індія уклала контракти на суму близько 20 млрд доларів на продукцію, вироблену в США. У жовтні ця південноазіатська країна дала зелене світло угоді на суму понад 3 млрд доларів на постачання 31 безпілотника великої дальності, виробленого американським оборонним гігантом General Atomics.

Державна компанія Індії Hindustan Aeronautics Ltd. та General Electric Co. також близькі до підписання угоди про спільне виробництво удосконаленої версії реактивних двигунів для наступного покоління легких бойових літаків, повідомили анонімні індійські чиновники. Влада погодила умови партнерства під час державного візиту Моді до США минулого року.

Дешева російська зброя

Російська зброя часто дешевша за західну. Але його потрібно часто ремонтувати, що впливає на його привабливість та робить його дорожчим у довгостроковій перспективі, сказав інший високопоставлений індійський чиновник.

"Індія поступово переходить на платформи західного походження, оскільки військові дедалі більше звикають до таких технологій", - сказав Аніт Мукерджі, старший викладач Королівського коледжу в Лондоні, що спеціалізується на військовій та зовнішній політиці Індії.

Поворот у бік Москви є визначальною рисою зовнішньої політики Моді. Він наголошує на зусиллях Індії щодо балансування зв'язків з Росією, яка продає дешеву нафту Нью-Делі, та США, які допомагають нарощувати оборонне виробництво та додавати робочі місця в цій південноазійській країні.

Війна в Україні прискорила скорочення Індією закупівлі російської зброї. Затримка у постачанні протиракетних щитів є доказом напружених можливостей Росії, сказав Сушант Сінгх, викладач південноазіатських досліджень в Єльському університеті.

Зв'язки Росії із Китаєм ще більше ускладнили рівняння. "Залежність російської оборонної промисловості від китайської електроніки є проблематичною та тривожною сигналом для Індії", - сказав Мукерджі.

Незважаючи на це, Нью-Делі та Москва спільно виробляють гвинтівки та ракети в Індії, і Росія, як і раніше, залишається найбільшим постачальником військової техніки для південноазіатської країни. Однак основна частина імпорту складається із запасних частин для підтримки працездатності застарілого обладнання. Сюди входить все: від базових гвинтівок до армійських танків та основного винищувача Індії.

"Вони будуть перебувати в експлуатації десятиліттями, і Індії ще довго будуть потрібні запасні частини та боєприпаси з Росії", - сказав Сінгх.

Флот винищувачів Нью-Делі неухильно скорочується, оскільки він стикається з двома ворожими сусідами - Китаєм і Пакистаном.

Крім того, Індія, як і раніше, залежить від Росії в плані ядерного потенціалу.

"Росія залишається єдиною країною, яка пропонує Індії свої атомні підводні човни", - сказав Мукерджі. "Партнерство Індії із західними країнами буде неповним, поки обидві сторони не знайдуть способу обговорити ядерні питання".