«Галузі можуть обвалитися»: Вище керівництво російських заводів заявило про загрозу колапсу машинобудування

Трильйонні витрати на оборону, розгін інфляції та підвищення ставки Центробанку РФ до максимуму за 20 років поставили російську промисловість на межу фінансового колапсу. Так, ключові галузі машинобудування Росії можуть "обвалитися".

Про це заявив гендиректор Челябінського ковальсько-пресового заводу Андрій Гартунг, передає The Moscow Times.

За словами Гартунга, до такого розвитку подій може призвести різке подорожчання кредитів, ставки за якими у бізнесу як правило прив'язані до ключової ставки Центробанку РФ.

"Жодний конкурентний бізнес не може працювати з кредитами під 27% річних, коли твої китайські конкуренти отримують кредити дешевше за 5% річних", - сказав Гартунг.

Він додав, що російські заводи не можуть витримати конкуренції з підприємствами ОПК та "монополіями", які переманюють кадри та влаштовують гонку зарплат.

Похмурі оцінки Гартунга підтвердили й інші російські топменеджери.

Начальниця управління фінансових ресурсів Магнітогорського металургійного комбінату (ММК) Марія Овечкіна повідомила, що резервів у підприємства не залишилося на пів року, якщо не урізати витрати. ММК, найбільший у РФ виробник сталі, змушений скорочувати інвестиції, визнала Овечкіна.

"Ми дуже негативно дивимося на 2025 рік", - додала вона.

Про вимушене скорочення витрат повідомила також фінансовий директорка групи компаній "Уралкран" Ольга Александрова, а операційний директор девелоперської компанії "Голос" Наталія Єрмолаєва поскаржилася, що її компанія кредити за загороджувальною ставкою "не вивезе".

Як зазначається, зараз кожна п'ята компанія із сектору обробної промисловості в Росії зазнає складнощів із погашенням кредитів: у деревообробці ця частка досягає 22-24%, у виробництві виробів зі шкіри та паперу - 29-34%, а в судно- та авіабудуванні - 57%. У середньому на оплату відсотків за боргом компаніям доводиться віддавати кожен четвертий рубль прибутку - і це максимальний рівень за останні п'ять років.

На думку учасників боргового ринку, хвиля дефолтів через високі ставки за кредитами накриє російську економіку в 2025 році: 35% чекають на неї в другій половині року, 27% - вже в першій, а не передбачають проблем меншість - лише 18%.

Наприкінці жовтня глава російської промислової держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов заявив, що промисловість у Росії перебуває під загрозою масових банкрутств заводів.

Раніше повідомлялося, що сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 15% ВВП і майже половину надходжень до російського бюджету, майже повністю залежить від іноземних технологій. Зокрема, частка імпортного бурового обладнання, а також аналітичного програмного забезпечення для видобутку корисних копалин у РФ наразі перевищує 90%.

Згодом стало відомо, що різке підвищення ставки Центробанку Росії та згортання програм пільгової іпотеки вдарили по найбільшому російському забудовнику. Так, група компаній "Самолет", яка будує житлові будинки площею 5,5 млн кв. м і має земельний банк майже 50 млн кв. м, опинилася на межі краху.

Як повідомлялося, російський Центробанк на засіданні 25 жовтня підвищив ключову ставку до 21% - максимального значення з 2003 року.

Раніше президент Росії Володимир Путін заявив, що в російській економіці зберігаються "складності". За його словами, причиною проблем стали "непрості умови", в яких знаходиться країна.

До того повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року - 6,3%, а у річному вираженні - 8,4%.

Перед тим Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.