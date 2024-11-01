Німеччина визнала провал програми працевлаштування українців: допомогли з роботою менш як 1%

Федеральне контрольно-ревізійне управління Німеччини (BRH) опублікувало звіт, в якому стверджується, що урядова програма зі спрощеного працевлаштування українців Job-Turbo не дала результатів. Про це пише видання Bild.

Програма розраховувала охопити щонайменше 400 000 українців у Німеччині, яким після інтеграційних курсів мали надати пропозицію щодо працевлаштування.

Аудит BRH показав, що у 2023 році лише 20% тих, хто пройшов інтеграційні курси, отримали пропозицію щодо працевлаштування від центрів зайнятості, і жоден українець так і не отримав роботу. У 2024 році пропозицію отримали 40% після закінчення курсів, із них працевлаштувалося менш ніж 1%.

За даними BRH, близько 720 000 українців у Німеччині, зокрема 500 000 працездатних, отримують соціальну допомогу. Згідно зі звітом, щомісячні витрати на допомогу українцям становлять близько 539 млн євро. Для порівняння: у листопаді 2022 року, за дев'ять місяців після початку війни в Україні, Німеччина щомісяця платила українським біженцям 445 млн євро допомоги.

У звіті BRH вказує на основні проблеми з програмою працевлаштування.

Перша - тривалий час очікування інтеграційних курсів: українцям часто доводиться чекати курсів кілька місяців через те, що центри зайнятості шукають курси лише в безпосередній близькості до місця їх проживання.

Інша проблема полягає в тому, що надто багато українців передчасно кидають інтеграційні курси та повідомляють про "проблеми зі здоров'ям", які документально не фіксуються. Це дозволяє українцям припинити пошуки роботи й надалі отримувати соціальні виплати.

Також зазначається низький рівень контактів між центрами зайнятості та українцями, які пройшли інтеграційні курси. Передбачалося, що центри пропонуватимуть нові вакансії кожні шість тижнів тим, хто закінчив курси. Але аудит BRH показав, що у 2023 році консультації проходили в середньому раз на шість місяців, а у 2024 році - раз на 115 днів.

Проблему низького рівня працевлаштування українців у Німеччині визнають і в Україні. Напередодні президент Володимир Зеленський під час спілкування з керівниками територіальних громад та районів Закарпаття заявив, що в Німеччині щонайменше 300 000 українців не працюють і не роблять спроб працевлаштуватися. На його думку, коли Німеччина припинить соціальну підтримку українців, вони змушені будуть повернутися.