Найбільший СПГ-проєкт Росії втрачає останніх постачальників танкерів - ЗМІ

Найбільший у Росії проєкт із виробництва скрапленого газу, «Арктик СПГ 2» російського виробника СПГ ПАТ «Новатек», втратив останнього іноземного постачальника танкерів льодового класу, тоді як російські виробники провалили план виробництва газовозів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Moscow Times.

Єдиним постачальником танкерів-газовозів для проєкту «Новатек» залишалася підконтрольна «Роснафті» корабельня «Зірка». Однак із 15 суден, які та має збудувати, «Новатек» поки не отримав жодного.

Спочатку планувалося, що п'ять російських суден почнуть возити газ уже 2024 року. Але терміни було зірвано: за словами джерел російських журналістів, поки «Зірка» готова передати «Новатеку» лише одне судно, і те - 2025 року.

У четвер японська Mitsui O.S.K. Lines (MOL), на замовлення якої будували три газовози для «Арктик СПГ-2», попередила, що, можливо, не зможе поставити судна, повідомив Reuters із посиланням на заяву компанії. Причина - у посиленні західних санкцій, пояснила MOL, додавши, що збудовані для «Новатека» танкери можуть бути продані «третім сторонам».

Ще три танкери для «Арктик СПГ-2» на замовлення дочірніх структур «Совкомфлоту» будувала південнокорейська корабельня Hanwha Ocean. Однак вона розірвала контракт іще наприкінці 2022 року, посилаючись на санкції та складнощі з отриманням оплати.

Позбавлений танкерів та покупців, «Арктик СПГ-2» у жовтні зупинив виробництво, розповіли Bloomberg знайомі із ситуацією джерела.

За їхніми словами, із серпня «Арктик СПГ 2» відвантажив 8 партій СПГ, проте жодну з них не вдалося продати, попри підключення «тіньового флоту» та знижки, що сягали 40% до ринкових цін.

Завод, що коштував 25 млрд дол., у листопаді минулого року потрапив під американські санкції, а в червні США посилили обмеження проти самого «Новатека». До чорних списків із забороною на будь-які операції потрапили всі його проєкти, що будуються («Мурманськ СПГ», «Обський СПГ», «Мурманськ-трансгаз», «Арктик ЗПГ 2», «Арктик ЗПГ - 3»), а також 7 з 15 СПГ-танкерів, які були замовлені на російській корабельні «Зірка».

Помічник міністра енергетики США Джеффрі Паєтт повідомив в інтерв'ю Bloomberg минулого тижня, що це не кінець.

«Ми дуже уважно стежимо за тим, куди прямують російські вантажі, що потрапили під санкції, і ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена продовжуватиме закручувати гайки щодо російського експорту СПГ», - попередив Паєтт.

За планом, «Арктик СПГ 2» мав виробляти на трьох технологічних лініях 19,8 млн т СПГ на рік. Перша лінія була введена в експлуатацію у серпні 2023 року і виробила першу партію газу в грудні, але вивезти її не вдалося. Другу лінію доставили до майбутнього місця роботи у серпні 2024 року, будівництво третьої було вирішено відкласти та перенести строки її введення в експлуатацію з 2026-го на 2028 рік.

Як повідомлялося, найбільший російський виробник скрапленого природного газу ПАТ «Новатек» у червні скоротив переробку на своєму заводі «Арктик СПГ 2» до найнижчого рівня з лютого після того, як санкції США обмежили можливості експорту.