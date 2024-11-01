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Вугільна галузь Росії опинилася на межі банкрутства через збитки
23:06 31.10.2024 |
Російська вугільна промисловість, що включає понад 30 мономіст та сотні тисяч зайнятих, перебуває на межі банкрутства.
Як передає Укрінформ, таку оцінку дав Аналітичний центр паливно-енергетичного комплексу при Міненерго РФ, передає The Moscow Times.
Аналітики зазначають, що вугільна галузь РФ у 2024 році стала збитковою: її втрати до оподаткування оцінюються в 34 млрд рублів (350 млн дол.), хоча попереднього року російські шахтарі отримали прибуток у 357 млрд рублів.
Втративши західні ринки і зіткнувшись із різким падінням попиту в «дружніх» країнах, вугільні компанії РФ отримали додатковий удар від свого уряду, який запровадив для галузі додаткові податки та різко підвищив тарифи на перевезення мережею РЖД.
Загалом, за оцінками АЦ ПЕК, за 2022-2024 роки вилучення у вугільної галузі сягнули 500 млрд рублів.
На тлі фінансових проблем компанії почали скорочувати видобуток вугілля. За даними Росстату, у липні він впав на 6,7% у річному вимірі - до 31,5 млн т. Це найнижчий рівень із часів пандемії-2020.
Видобуток кам'яного вугілля - основного продукту галузі, на який припадають 80% виробництва, - скоротився на 8,2%, антрациту - найціннішого сорту - майже на чверть (на 23,7%). У серпні, згідно з оперативною статистикою Росстату, спад видобутку кам'яного вугілля прискорився до 10,1% рік до року.
Очевидно, що вугільна галузь починає пікірувати, констатує керівник напряму консалтингу NEFT Research Олександр Котов. За його підрахунками, зниження експортних цін на російське вугілля на тлі посилення санкційного тиску та затоварювання складів споживачів у Китаї та Індії призвело до скорочення експортного виторгу російських експортерів вугілля більш як на 400 млрд рублів за останні два роки.
Ключовою проблемою для вугільної галузі стали західні санкції, зазначає Яніс Клюге, науковий співробітник німецького Інституту проблем міжнародної безпеки.
На відміну від нафти і газу, які Євросоюз продовжує закуповувати, хай і в невеликих обсягах, російське вугілля потрапило під тотальне ембарго, а в країнах Азії, які торік його купували, різко знизився попит.
Як повідомлялося, наприкінці вересня один із найбільших тайванських імпортерів вугілля та один з найбільших покупців вугілля в Азії - компанія Taiwan Cement Corporation (TCC) - оголосив про повне припинення співпраці з Росією.
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