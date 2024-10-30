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СБ очікує падіння сировинних цін до мінімуму за 5 років у 2025 році
16:28 29.10.2024 |
Світові ціни на сировинні товари можуть впасти до п'ятирічного мінімуму в 2025 році на тлі надлишку нафти, йдеться в огляді Світового банку Commodity Markets Outlook.
Надлишок "настільки великий, що, ймовірно, обмежить цінові наслідки навіть більш масштабного конфлікту на Близькому Сході", йдеться в документі.
Проте загальні ціни на сировинні товари залишаться на 30% вищими, ніж вони були за п'ять років до пандемії COVID-19.
Наступного року, як очікується, пропозиція нафти перевищуватиме попит у середньому на 1,2 млн барелів на добу. Значніший профіцит раніше було зафіксовано лише двічі - через пандемію 2020 року й обвал цін на нафту 1998 року. Надлишок зумовлений, зокрема, збереженням попиту на нафту в Китаї практично на рівні 2023 року через сповільнення зростання промислового виробництва і продажу електромобілів і вантажівок, що працюють на зрідженому природному газі (ЗПГ).
Крім того, передбачається, що кілька країн, що не входять до ОПЕК+, збільшать видобуток нафти. Сам альянс зберігає значні резервні потужності в 7 млн б/д, що майже вдвічі перевищує показник перед пандемією 2019 року.
Прогнозується, що з 2024 року по 2026 рік світові ціни на сировинні товари впадуть майже на 10%.
Продовольство може подешевшати на 9% цього року і ще на 4% 2025 року, перш ніж стабілізуватися. У результати ціни все одно будуть майже на 25% вищими за середній показник за 2015-2019 рр.
Очікується, що вартість енергоносіїв знизиться на 6% наступного року і ще на 2% - у 2026 році.
"Падіння цін на продовольство та енергоносії має полегшити центральним банкам завдання із контролю інфляції, - йдеться в огляді. - Однак ескалація збройних конфліктів може ускладнити ці зусилля, порушивши енергопостачання і піднявши вартість продовольства та енергоносіїв".
За останній рік конфлікт на Близькому Сході призвів до значної волатильності нафтових котирувань, особливо через побоювання можливого пошкодження інфраструктури основних виробників у разі розширення бойових дій.
"Якщо припустити, що конфлікт не посилиться, очікується, що середньорічна ціна нафти марки Brent впаде до чотирирічного мінімуму в $73 за барель у 2025 році, знизившись із $80 за барель цьогоріч", - наголошується в повідомленні.
Однак якщо конфлікт загостриться, зокрема, якщо це призведе до скорочення світових постачань нафти на 2% (на 2 млн б/д) до кінця поточного року - масштаб збоїв, що стався під час громадянської війни в Лівії у 2011 році, та війни в Іраку у 2003 році, ціна Brent різко зросла б до піку в $92 за барель.
Але виробники нафти, яких не торкнувся конфлікт, могли б швидко відреагувати на підвищення цін і збільшити видобуток. У результаті стрибок вартості, ймовірно, буде відносно короткочасним, при цьому середня ціна на нафту підніметься до $84 за барель у 2025 році. Це буде на 15% вище за базовий прогноз на наступний рік, але лише на 5% більше за середній показник за 2024 рік.
"Хороша новина полягає в тому, що світова економіка, мабуть, перебуває в набагато кращій формі, ніж раніше, щоб впоратися зі значним нафтовим шоком", - вважає заступник головного економіста СБ і директор Prospects Group Айхан Козе.
Очікується, що середня ціна золота цього року сягне рекорду, підскочивши на 21% відносно середнього показника за 2023 рік. Протягом наступних двох років вартість золота залишиться на 80% вищою за середній рівень за п'ять років, що передували пандемії, прогнозує СБ.
"Ціни на промислові метали, як очікується, будуть стабільними у 2025-2026 роках, оскільки слабкість сектору нерухомості Китаю компенсується жорсткими умовами постачань і зростанням попиту на деякі метали через енергоперехід. Однак несподіване зростання в Китаї може спровокувати волатильність на ринках металів", - наголошується у звіті банку.
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