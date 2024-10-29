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Росстат почав приховувати детальну інформацію щодо інфляції
13:20 29.10.2024 |
Російська влада вирішила приховати від публічної уваги ще один блок статистики, до того вже засекретивши третину федерального бюджету, оборот зовнішньої торгівлі, обсяги видобутку нафти і газу та інші ключові дані щодо економіки.
Так, Росстат не опублікував покомпонентних даних щодо інфляції за останній звітний місяць - вересень, пише The Moscow Times.
Ідеться про детальну статистику, яка розкриває, наскільки подорожчав кожен із товарів та видів послуг, які враховує Росстат у своєму "споживчому кошику".
Загальна цифра інфляції за вересень була опублікована Росстатом 11 жовтня, і хоча з того часу минуло понад два тижні, детальні дані так і не з'явилися ні на сайті Росстату, ні в Єдиній міжвідомчій інформаційно-статистичній системі.
Для розрахунку місячної інфляції Росстат враховує ціни приблизно 500 товарів та послуг, для тижневої інфляції - близько 100 найменувань. Згідно з останньою місячною статистикою, інфляція у вересні сповільнилася до 8,6% з 9% у серпні та 9,1% у липні, а станом на середину жовтня опустилася ще нижче - 8,5%.
Що приховує російська влада
Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська влада вже засекретила всю митну статистику, дані про склад золотовалютних резервів Центробанку РФ і дозволила великим компаніям не розкривати своїх топменеджерів та фінансові показники у звітності.
2023 року під гриф "таємно" потрапили дані про видобуток у Росії нафти й газу, а 2024 року, після серії атак українських дронів, Росстат перестав публікувати статистику виробництва бензину та дизельного палива.
На тлі зростання втрат в Україні з публічного доступу зникли дані про кількість людей із інвалідністю, а також детальна демографічна статистика, яка дозволяла опосередковано оцінити реальну кількість загиблих на війні.
Окрім того, під грифом "таємно" в 2024 році опинилося 22% видатків федерального бюджету - рекордна частка за 20 років доступної статистики.
У проєкті скарбниці 2025 року уряд Росії запланував збільшити частку секретних витрат майже до 30%, або більше 11 трлн руб.
Про зникнення статистики Росстату з інфляції стало відомо незабаром після того, як економісти Стокгольмського інституту економіки перехідного періоду заявили, що російська влада, ймовірно, фальсифікує дані щодо зростання цін і таким чином завищує цифри економічного зростання.
Економісти звернули увагу на те, що альтернативні метрики інфляції істотно вищі за офіційні: наприклад, індекс цін товарів повсякденного споживання від "Роміра", розрахований за реальним споживчим кошиком громадян, з початку повномасштабної війни зріс на 87%, при тому що накопичена офіційна інфляція становить лише 27%.
Раніше повідомлялося, що останні перед засіданням Центробанку Росії за ключовою ставкою дані про інфляцію підтвердили: ні про яке уповільнення росту цін не йдеться й близько. Так, за тиждень з 15 по 21 жовтня зростання цін становило 0,2%, з початку року - 6,3%, а у річному вираженні - 8,4%.
До того стало відомо, що російські компанії з початку літа 2024 року переживають обвальне падіння прибутків. За підсумками червня сальдований фінансовий результат (прибутки мінус збитки) з економіки загалом скоротився в чотири рази в річному вираженні - до 860 млрд руб.
Раніше Центробанк Росії заявив у своєму прогнозі, що російська економіка наступного року уповільнить темпи зростання практично до нуля, інфляція в ній у півтора раза перевищить початкові прогнози, а поставки імпортних товарів продовжуватиме скорочуватися.
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