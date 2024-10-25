Фінансові новини
- |
- 25.10.24
- |
- 13:01
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
МКС звинуватив Монголію в невиконанні ордера на арешт Путіна
12:10 25.10.2024 |
Міжнародний кримінальний суд (МКС) у Гаазі офіційно звинуватив Монголію в невиконанні ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна під час його візиту в Улан-Батор. Відповідне рішення у четвер, 24 жовтня, ухвалила Палата попереднього провадження суду, йдеться у пресрелізі МКС.
"Не заарештувавши Путіна, коли він перебував на її території, і не видавши його суду, Монголія не виконала запит суду про співпрацю щодо цього, що суперечить положенням Римського статуту, тим самим завадивши суду здійснювати свої функції та повноваження в значенні статті 87(7) статуту", - йдеться в заяві МКС.
Палата суду в Гаазі вказала, що дипломатичний імунітет, зокрема й імунітет глав держав, не є перешкодою на шляху до виконання ордера міжнародного суду. Держави-члени МКС і ті, які визнають його юрисдикцію, "зобов'язані заарештовувати і видавати осіб, які підпадають під дію ордерів МКС, незалежно від їхньої офіційної посади чи громадянства". У суді також нагадали, що ця інституція здійснює діяльність незалежно від будь-яких держав і виконує функції, які "відповідають загальним інтересам міжнародної спільноти".
Подальші дії МКС щодо Улан-Батора "з огляду на серйозність відмови Монголії співпрацювати із судом" визначить Асамблея держав-членів МКС, випливає з пресрелізу.
Путін відвідав Монголію у вересні
Президент РФ здійснив офіційний дводенний візит до Монголії на початку вересня 2024 року. Офіційно поїздка була приурочена до 85-ї річниці спільної перемоги радянських і монгольських військ над японськими на Халхин-Голі у 1939 році. Проте, під час візиту Путін і президент Монголії Ухнаагійн Хурелсух підписали угоду про співпрацю у сфері поставок нафтопродуктів із РФ.
Згодом представник уряду Монголії в розмові з виданням Politico пояснив відмову країни затримати Путіна її енергетичною залежністю від РФ. За його словами, 95 відсотків своїх нафтопродуктів і понад 20 відсотків електроенергії Монголія імпортує із сусідніх країн. "Ці поставки мають вирішальне значення для забезпечення нашого існування та існування нашого народу, - заявив Politico чиновник. - Монголія завжди дотримувалася політики нейтралітету в усіх своїх дипломатичних відносинах".
Ордер МКС на арешт Володимира Путіна
Міжнародний кримінальний суд ще в березні 2023 року видав ордери на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у воєнних злочинах, скоєних під час війни РФ проти України. Москва назвала рішення МКС юридично нікчемним, а Слідчий комітет Росії сам порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів МКС.
Володимиру Путіну через ордер довелося відмовитися від поїздок до країн, які ратифікували Римський статут і тим самим зобов'язалися виконувати розпорядження МКС. Так, у липні 2023 року він не поїхав на саміт БРІКС у ПАР, хоча влада країни давала зрозуміти, що не затримуватиме його.
Водночас Путін приймає глав дружніх Кремлю держав у РФ - одним із таких прикладів став саміт країн БРІКС, що відбувся в жовтні в Казані і на який приїхали представники близько 30 держав, а такожгенеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Південна Корея може розглянути можливість постачання зброї в Україну - президент
|В ЄС пояснили порядок сплати по кредиту у €35 мільярдів для України
|Кредит G7 для України: США виділяють $20 мільярдів
|ЄС остаточно схвалив надання до 35 млрд євро Україні в межах кредиту G7
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Росії різко подорожчають мобільний зв'язок, домашній інтернет та телебачення
|Путіну бракує грошей на війну: Росіянам різко підвищать ціни на бензин
|МКС звинуватив Монголію в невиконанні ордера на арешт Путіна
|Російська влада визнала провал будівництва арктичного флоту
|Трамп назвав ЄС «міні-Китаєм» у контексті торгівлі
|Мережі фастфуду США позбавляються цибулі після серії отруєнь у McDonald's
|«Це наша справа». Що сказав Путін про відправку військових КНДР до Росії
Бізнес
|Експорт електромобілів з Китаю до ЄС стрімко зріс перед запровадженням мит
|Arm хоче скасувати ліцензію Qualcomm на виробництво чипів
|Учені відновили зір мавпі за допомогою стовбурових клітин людини
|У Німеччині довели ефективність чотириденного робочого тижня
|У Google Play тепер допускається необмежена кількість одночасно завантажуваних додатків
|6G уже поруч: учені зафіксували вражаючий рекорд швидкості передачі даних - у 9000 разів швидше за середній показник 5G
|AMD анонсувала Ryzen 9000 X3D та здешевлення решти нових процесорів