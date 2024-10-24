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АНАЛІТИКА

Польський дипломат: Проєкт «Східний щит» базується на українському досвіді

 

Польський проєкт "Східний щит" призначений для захисту від вторгнення з боку Росії й Білорусі й базується на українському досвіді.

Про це розповів тимчасовий повірений Польщі в Україні Пйотр Лукасевич в інтервʼю Укрінформу, передає "Європейська правда".

За словами дипломата, цей проєкт призначений для захисту Польщі від можливого вторгнення з боку Росії та Білорусі.

"Витоки цього проєкту походять зі спроб захиститися від прямої агресії, особливо з території Білорусі, куди їхній режим завозить мігрантів з кількох країн Близького Сходу та Африки", - пояснив він.

За словами Лукасевича, людей "імпортують" для "вторгнення на територію Польщі".

"Тому ми побудували так званий бар'єр між Польщею та Білоруссю", - зазначив він.

Також дипломат додав, що проєкт "Східний щит" - це продовження цієї ідеї щодо підготовки території з точки зору укріплень, бар'єрів, укриттів і стійкості місцевих громад.

"Це безпосередньо випливає з українського досвіду, за яким ми спостерігаємо", - наголосив він.

Лукасевич підкреслив, що приклад Бучі та Ірпеня навчив європейців, особливо в Польщі, "що вбивцям та ґвалтівникам просто не можна дозволити потрапити на нашу територію".

"Не можна віддавати жодного кілометра своєї землі, тому що там пануватиме жорстокість. Це наш великий урок з української війни, тому ми вкладаємо 10 млрд злотих на наступні п'ять років у будівництво цієї захисної інфраструктури. До речі, те саме роблять і фіни, і латиші, і литовці", - підсумував тимчасовий повірений Польщі в Україні.

У жовтні заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик оголосив, що в рамках програми "Східний щит" міністерство планує закупити важку інженерну техніку на суму до 600 млн злотих.

Раніше стало відомо, що Естонія, Латвія, Литва і Польща звернуться до Європейського Союзу для фінансування будівництва мережі бункерів, бар'єрів, розподільчих ліній і військових складів уздовж кордонів із Росією і Білоруссю.

Три країни Балтії ще в січні оголосили про план створення "Балтійської лінії оборони", а у травні Польща оголосила про подібний проєкт під назвою "Східний щит" з метою зміцнення своїх кордонів з Калінінградською областю Росії та Білоруссю.
 

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