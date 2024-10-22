Катар стикається з конкуренцією США і ОАЕ на ринку СПГ Азії

Катару важко домовитися про нові угоди з постачання скрапленого природного газу (СПГ) в Японію й Південну Корею, оскільки зростаюча конкуренція з боку США та інших країн із більш гнучкими умовами контрактів кидає виклик десятиліттям домінуванню Дохи на ринку. Про це повідомляє Reuters.

Колись Катар був головним постачальником СПГ в Японію й Південну Корею, але покупці віддають перевагу постачанням із США, Об'єднаних Арабських Еміратів й Оману. Всі ці постачальники пропонують більш короткострокові контракти й, на відміну від Катару, не обмежують кінцевий пункт призначення вантажів.

Це дає покупцям можливість продавати вантажі в іншому місці в майбутньому, якщо вони більше не потрібні.

Джерела повідомили, що перемовини між японськими й південнокорейськими покупцями та Катаром зайшли в глухий кут через наполягання Катару на пунктах призначення.

«Катарці намагаються досягти багато чого в тому, як вони продають свій СПГ, з погляду збереження контролю над ринком, тоді як (інші, такі як) ADNOC ОАЕ та Оман начебто щасливі просто отримати хорошу ціну», - сказало джерело, знайоме з питанням, на умовах анонімності.

«ADNOC скористався поточною ситуацією, яка полягає в тому, що люди хочуть диверсифікації постачань», - додало воно.

Якщо державна компанія QatarEnergy (QE) не підпише нових угод з Японією й Південною Кореєю - другим і третім у світі імпортерами СПГ після Китаю, - роль Катару буде ще більше зменшена. 2023 року Сполучені Штати витіснили її з першої позиції як глобального постачальника СПГ.

Основна угода Катару про постачання Korea Gas Corp (KOGAS) обсягом 4,92 млн тонн на рік закінчується цього року. Згідно з офіційними даними, ще одна угода про постачання 2,1 млн тонн на рік закінчується 2026 року.

Попит на СПГ в Японії падає через перезапуск ядерних реакторів, збільшення відновлюваної енергії та уповільнення економіки. Імпорт упав до 66 млн метричних тонн 2023 року з 83 тонн 2018-го, свідчать дані митниці Японії.

Ринкова частка Катару в Японії впала до 4% 2023 року з 12% 2018-го. Тим часом частка Сполучених Штатів у Японії зросла до 8% з 3% за той самий період.

Частка Катару на ринку Південної Кореї впала до 19% 2023 року з 32% 2018-го, частка Австралії зросла до 24% з 19%, а Малайзії - зросла до 13% з 8% за той же період, показали дані консалтингової компанії Energy Aspects.

QatarEnergy працює над підписанням угод на постачання європейським і азійським покупцям нових партій СПГ, які, як очікується, надходитимуть у результаті розширення свого Північного родовища, що збільшить загальний обсяг виробництва на 85%.

Виконавчий директор Саад Аль-Каабі сказав, що він бачить світле майбутнє для LNG щонайменше на 50 років, особливо в Азії.

У 2022-2023 роках QatarEnergy уклала серію 27-річних угод на постачання китайським покупцям нового газу з North Field.

Тайвань і Кувейт також підписалися на збільшення СПГ після того, як Катар оголосив про останнє розширення. Але мало що ще було продано. За оцінками аналітиків, приблизно 48% від загального обсягу СПГ Катару припадає на North Field, а його проєкт у Сполучених Штатах не має контракту.

Тим часом ADNOC і Оман уклали довгострокові угоди з покупцями з Японії, Китаю й Індії.

