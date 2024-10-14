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Росія попри санкції імпортувала з Німеччини понад 300 верстатів для військових підприємств
23:06 14.10.2024 |
Росія імпортувала з Німеччини понад 300 верстатів для виробництва зброї та артилерійських боєприпасів попри те, що на неї накладені санкції.
Видання Tagesschau з посиланням на дослідження Südwestrundfunk пояснило, що 2023 року Росії вдалося імпортувати обладнання, яке може бути використане для виробництва військової техніки, боєприпасів, гармат та іншого озброєння.
Загалом росіяни імпортували продукцію від понад 30 німецьких виробників, яка постачалася до Росії через треті країни, найбільше - через Туреччину.
Як зазначає видання, сучасні верстати з ЧПУ (числове програмне керування) використовуються такими компаніями, як «Парсек», «Камаз», «НІР» і «Індустріальні рішення». Вони виробляють військову продукцію, зокрема компоненти для двигунів, а також запчастини для літаків і ракет.
Дослідження документів також підтверджує, що більшість компаній, чия продукція потрапляє до Росії, розташовані у Баден-Вюртемберзі, регіоні Німеччини, який традиційно є центром машинобудування.
Окрім того, SWR у своєму дослідженні зазначає, що деякі турецькі посередники, залучені в цей процес, мають прямі зв'язки з Росією, і деякі з них навіть були засновані російськими підприємцями.
Попри спроби окремих компаній обмежити експорт своєї продукції до Росії, більшість цих зусиль є марними. Це пояснюється тим, що повністю контролювати ланцюг постачання продукції надзвичайно складно, а в деяких випадках - і зовсім неможливо.
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