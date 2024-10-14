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Туреччина обмежить закупівлі російської сталі. До того експорт продукції впав на 15%
14:36 14.10.2024 |
Туреччина оголосила про введення мита на сталеву продукцію російського походження, якої в минулому закупила на $3,1 млрд. Відтепер ці поставки будуть оподатковуватись додатково - від 6% до 9% залежно від виробника.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення уряду Туреччини, передає The Moscow Times.
Заходи запроваджуються терміном на п'ять років і пов'язані з "несправедливою конкурецією" та демпінгом із боку іноземних постачальників, які шкодять місцевому виробництву сталі.
Аналогічні мита Туреччина вводить для виробників сталі з Індії та Японії, тоді як для китайської сталі встановлює їх на заборонному рівні - до 43%.
Проблеми металургійних компаній Росії
Російські сталевари вже переживають проблеми з продажами за кордон: за підсумками січня-серпня експорт чорних металів через морські порти Росії скоротився на 15%, до 12,5 млн тонн. Експортні перевезення залізницею знизилися на ту саму величину, до 19,5 млн тонн.
Найбільших втрат зазнали підприємства ТМК - найбільшого в Росії виробника сталевих труб. Експорт Першоуральського новотрубного заводу в першому півріччі впав на 21%, а Челябінського трубопрокатного заводу та Волзького трубного заводу - більш ніж удвічі (на 57% та 58% відповідно). "Сєвєрсталь" мільярдера Алексєя Мордашова зафіксувала обвал експорту на 24%, "Мечел" - 23%, заводи Evraz - 7-20%.
Таким чином експорт, що падає, змушує найбільші металургійні холдинги скорочувати виплавку. За даними аналітиків, у вересні виробництво стали впало на 13,5% у річному вираженні, а спад випуску був зафіксований дев'ятий місяць поспіль. Виробництво прокату скоротилося на 18%, чавуну - на 8,5%, труб - на 2%.
Як повідомлялося, сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 15% ВВП і майже половину надходжень до російського бюджету, майже повністю залежить від іноземних технологій.
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