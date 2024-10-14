Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Туреччина обмежить закупівлі російської сталі. До того експорт продукції впав на 15%

 

Туреччина оголосила про введення мита на сталеву продукцію російського походження, якої в минулому закупила на $3,1 млрд. Відтепер ці поставки будуть оподатковуватись додатково - від 6% до 9% залежно від виробника.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на рішення уряду Туреччини, передає The Moscow Times.

Заходи запроваджуються терміном на п'ять років і пов'язані з "несправедливою конкурецією" та демпінгом із боку іноземних постачальників, які шкодять місцевому виробництву сталі.

Аналогічні мита Туреччина вводить для виробників сталі з Індії та Японії, тоді як для китайської сталі встановлює їх на заборонному рівні - до 43%.

Проблеми металургійних компаній Росії

Російські сталевари вже переживають проблеми з продажами за кордон: за підсумками січня-серпня експорт чорних металів через морські порти Росії скоротився на 15%, до 12,5 млн тонн. Експортні перевезення залізницею знизилися на ту саму величину, до 19,5 млн тонн.

Найбільших втрат зазнали підприємства ТМК - найбільшого в Росії виробника сталевих труб. Експорт Першоуральського новотрубного заводу в першому півріччі впав на 21%, а Челябінського трубопрокатного заводу та Волзького трубного заводу - більш ніж удвічі (на 57% та 58% відповідно). "Сєвєрсталь" мільярдера Алексєя Мордашова зафіксувала обвал експорту на 24%, "Мечел" - 23%, заводи Evraz - 7-20%.

Таким чином експорт, що падає, змушує найбільші металургійні холдинги скорочувати виплавку. За даними аналітиків, у вересні виробництво стали впало на 13,5% у річному вираженні, а спад випуску був зафіксований дев'ятий місяць поспіль. Виробництво прокату скоротилося на 18%, чавуну - на 8,5%, труб - на 2%.

Як повідомлялося, сировинна промисловість Росії, яка забезпечує 15% ВВП і майже половину надходжень до російського бюджету, майже повністю залежить від іноземних технологій.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 11:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8478  0,04 0,10 41,5057  0,01 0,01
EUR 44,8804  0,06 0,14 45,6017  0,02 0,04

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2025  0,00 0,01 41,2175  0,00 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес