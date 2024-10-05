Промисловість Європи скорочуватиме споживання газу — Bloomberg

Важка промисловість Європи, постраждала від нещодавніх цінових шоків на енергоносії, ймовірно, скоротить використання газу протягом багатьох років, щоб пережити тривалий період високих витрат і слабких прибутків. Про це повідомляє Bloomberg

Очікується, що більш жорсткий ринок газу 2025 року призведе до зростання рахунків за електроенергію. Це означає, що чутливі до цін сектори, такі як виробництво й перероблення аміаку, повинні будуть скоротити споживання, сказала Еріса Пасько, аналітик Energy Aspects Ltd. у Лондоні. Обмеження стерло б помірне зростання попиту, яке спостерігалося на початку цього року.

Природний газ, життєво важлива сировина й паливо для виробництва електроенергії, використовується виробниками будь-якої продукції: від хімічних речовин і пластмас до скла і сталі. Ціни зросли, коли повномасштабне вторгнення росії в Україну скоротило постачання, змусивши деякі заводи зупинитися або працювати зі збитками. Зі слів Анни Гальцової, директора S&P Global Commodity Insights, млява економіка означає, що попит може не відновитися до 2027 року.

Попри те, що промислове використання газу зростає порівняно з минулим роком, S&P знизило свою оцінку зростання на 2024 рік до 5,8% і передбачає зниження на 0,7% 2025 року. Споживання залишається набагато нижчим, ніж було до енергетичної кризи. Справді, інформаційна компанія очікує, що 9,5 млрд кубічних метрів річного попиту буде остаточно втрачено через закритий вихід і заходи з енергоефективності.

На US Steel Kosice припадає близько 5% промислового споживання газу у Словаччині, яка залишається ключовим покупцем російського палива. Угода про транзитне постачання через Україну в Європу закінчується наприкінці року, що потенційно піддає Центральну Європу вищим витратам, оскільки фірми шукають альтернативні варіанти, зокрема скраплений природний газ.

Виробник хімікатів і добрив Duslo a.s., також розташований у Словаччині, сказав, що високі витрати на енергію ускладнюють конкуренцію. Добрива, які надходять із росії чи білорусі, наприклад, витісняють місцевих виробників на низці європейських ринків, сказав в інтерв'ю головний виконавчий директор Duslo Петр Блаха.

Промисловий попит на газ у Європі наступного року буде на 21% нижчим за середній показник 2017-2021 років, зазначив Паско з Energy Aspects, посилаючись на слабкі економічні прогнози, особливо в Німеччині. Споживання може почати повертатися лише через кілька років, коли вийде низка нових проєктів СПГ, що знизить ціни. Деякі галузі можуть занепасти на ще довший період.

«Виробництво аміаку не відновиться до докризового рівня навіть до 2030 року, отже, це те, з чим ми зіткнулися, - констатував Метью Джонс, керівник аналітики енергетики консультантської компанії ICIS. - Якщо ми ширше подивимося на попит на газ для промисловості в Європі, він досяг піка до COVID-19 і більше не повернеться на цей рівень».