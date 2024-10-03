Лукашенка чекають у Гаазі? Що означає запит Литви до МКС

Уряд Литви офіційно направив до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду (МКС) матеріали, які стосуються злочинів проти людяності щодо білорусів. Спочатку ці матеріали були зібрані Народним антикризовим управлінням (НАУ) і передані литовській стороні, яка після їхньої оцінки дійшла висновку, що є достатньо підстав припускати причетність вищого керівництва Білорусі до злочинів проти людяності. Як каже голова НАУ Павло Латушко, який працював над збором документів, тепер МКС зможе почати розслідування злочинів режиму Олександра Лукашенка щодо білорусів.

У чому полягає звернення Литви до МКС, коли почнеться розслідування і яка ймовірність, що на ім'я Лукашенка видадуть ордер на арешт? DW відповідає на основні запитання щодо цієї теми.

Литва звернулася до МКС. Про які злочини проти білорусів ідеться?

Як випливає з пресрелізу міністерства юстиції Литовської Республіки, уряд країни відповідно до статей 13а і 14 Римського статуту передав до МКС матеріали щодо ситуації в Білорусі для розслідування прокурором суду. У цьому зверненні Литва заявила, що є підстави вважати, що з травня 2020 року за вказівкою вищих посадових осіб Білорусі щодо населення країни вчиняються злочини проти людяності, включно з депортацією, переслідуваннями та іншими нелюдськими актами. Уряд Литви також стверджує, що частина цих злочинів була скоєна на території Литви, що робить їх такими, що підпадають під юрисдикцію суду.

Як розповів DW голова НАУ Павло Латушко, звернення Литви до МКС - результат 1,5-річної роботи команди НАУ зі збирання та узагальнення доказів злочинів, скоєних щодо білоруського народу.

"Ми ґрунтувалися на звіті Управління верховного комісара з прав людини ООН, де зазначено, що понад 300 тисяч білорусів було депортовано з території Білорусі, що становить 3,5 відсотка її населення. Ми фіксуємо, що на території Білорусі щодо білорусів створено атмосферу переслідувань, ненависті, вбивств, незаконного засудження. Тобто державна політика змушує білорусів залишати територію країни", - каже Латушко.

Крім того, за його словами, на цьому режим Лукашенка не зупиняється і продовжує переслідувати білорусів і за межами країни. "Це, наприклад, заочні вироки, позбавлення власності, переслідування родичів, які залишилися в Білорусі. Є й ментальне переслідування - тези про "втікачів" і "гострокопитних". Це категоризація населення. Злочини мають масштабний характер, мають бути оцінені, і за них має настати відповідальність", - вважає голова НАУ.

Хіба МКС може розглядати справу, якщо Білорусь не є учасницею Римського статуту?

Республіка Білорусь справді не є учасницею Римського статуту МКС. Щоб обґрунтувати юрисдикцію суду, Литва посилається на те, що частина злочинів проти білорусів була скоєна на її території.

"Йдеться про те, що злочини вчинялися і вчиняються, а їхній ефект частково має місце на території Литви. Можливість встановити юрисдикцію над злочинами, які частково вчиняються на території держави-учасниці, вже була встановлена судом у справі М'янма/Бангладеш, це не щось нове", - каже юристка-міжнародниця, експертка Білоруського гельсінського комітету Катерина Дейкало.

Згідно зі статутом, держави-члени можуть звернутися до прокурора з проханням провести розслідування, і тут Литва скористалася цим правом. "Це серйозне політичне рішення, і я думаю, що Литва не стала б у це вплутуватися, якби не було б на те юридичних підстав", - зазначає юрист.

Павло Латушко зі свого боку нагадує, що Лукашенко не хотів підписувати Римський статут, розуміючи можливу відповідальність. "Але ми знайшли цю формулу транскордонного характеру злочину. Поїзд "Мінськ-Гаага" для Лукашенка вже рушив зі станції "Мінськ-Пасажирський" у напрямку міста Гаага. Перспектива ордера на ім'я Лукашенка неминуча", - вважає політик.

І що буде тепер? МКС розслідуватиме злочини Лукашенка?

Як пояснює російський адвокат Сергій Голубок, допущений до практики в МКС, це звернення Литви - важливий процедурний крок. "Ініціатива з боку держави-учасниці Римського статуту потрібна для того, щоб прокурор зміг почати розслідування. Ця ініціатива звільняє прокурора від необхідності запитувати дозвіл Палати попереднього провадження МКС, тобто зараз достатньо просто рішення самого прокурора, щоб розслідування почалося".

Прокурор МКС Карім Хан у своїй заяві вже підтвердив отримання литовського звернення, однак це не означає автоматичний початок розслідування. Як зазначає Голубок, наразі є три варіанти розвитку подій: прокурор може почати розслідування, а може відмовити в розслідуванні. "Тоді Литва може звернутися до Палати попереднього провадження МКС із чимось на кшталт скарги на відмову прокурора і попросити його ще раз розглянути запит Литви. Але змусити прокурора розслідувати справу, якщо він того не хоче, МКС не може".

Третій варіант, продовжує адвокат, тривале вивчення цих матеріалів прокурором у порядку попереднього вивчення. "За деякими іншими ситуаціями це попереднє вивчення тривало роками, і в статуті немає термінів, які б якимось чином тут обмежували прокурора", - каже Сергій Голубок.

Якщо розслідування почнеться, МКС видасть ордер на арешт Лукашенка?

Якщо прокурор усе ж таки почне розслідування ситуації щодо Білорусі, то вже від нього самого залежатиме, що відбуватиметься в рамках розслідування. "Потрібно розуміти, що МКС здійснює індивідуальне кримінальне переслідування, тобто там обвинувачують не режим загалом, а видають ордери на імена конкретних обвинувачених. Прокурор оцінить отриману інформацію й ухвалить рішення, чи є підстава, щоб видати ордер на арешт конкретних осіб", - каже Дейкало.

Водночас юристи звертають увагу, що процеси в міжнародних інституціях можуть тривати дуже довго і не завжди приводять до бажаного результату. "У справі М'янма/Бангладеш розслідування розпочато 5 років тому, але жодного ордера на арешт так і не видано. Ситуація в Україні розслідується з 2022 року, видано 6 ордерів на арешт, але жоден із них не виконано", - звертає увагу адвокат Голубок.

У зв'язку з цим голова НАУ Латушко, упевнений у тому, що МКС видасть ордер на арешт Лукашенка, закликає до участі й інші держави-члени МКС, на території яких перебувають білоруси, які покинули Білорусь через репресії. "Ми розуміємо, що у МКС достатньо справ на розгляді, і для того, щоб прискорити процес, нам важлива підтримка інших держав. Ми ставимо амбітну мету, щоб і інші країни надіслали свої звернення до МКС, що вони згодні з литовською оцінкою і підтримують вимогу про початок розслідування".

Що ця справа в МКС означає для білорусів?

"Звісно, Лукашенко завтра-післязавтра не їде до Гааги, але, тим не менш, не треба недооцінювати це звернення Литви до МКС. Це важлива історія і реальний прецедент", - вважає Катерина Дейкало. За її словами, найважливіше в цій ситуації те, що держава звернулася до МКС не у зв'язку із ситуацією в Україні, а з приводу злочинів проти білорусів.

"Це повертає увагу до ситуації в Білорусі, до того, що режим зробив щодо білорусів, а не тільки в контексті співучасті в агресії проти України. Нам принципово важлива історія про відповідальність режиму за злочини проти білорусів, а не проти когось ще. Для білорусів важливо побачити якісь процеси, ордери, що завгодно щодо відповідальності цих людей за те, що вони зробили. Від цього залежить майбутнє нашого суспільства", - каже юрист.

На думку Павла Латушка, звернення Литви до МКС має значення для білоруського суспільства тому, що демократія може перемогти в Білорусі тільки тоді, коли настане відповідальність. "Закривати очі на злочини - це підривати основи існування суспільства і держави. Сьогодні ми не можемо притягнути до відповідальності Лукашенка в самій Білорусі, але ми можемо притягнути його до відповідальності, використовуючи міжнародні інструменти, і ми будемо це робити, наскільки це можливо".

