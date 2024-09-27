Фінансові новини
- |
- 27.09.24
- |
- 12:00
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року, щоб вирішити, чий дьонер-кебаб
11:50 27.09.2024 |
Європейська комісія дала Туреччині й Німеччині пів року на те, щоб вирішити суперечку, чий дьонер-кебаб має право мати цю назву.
Про це повідомило видання The Economist, передає "Європейська правда".
Як розповіло видання, два роки тому Туреччина звернулася до ЄС із проханням надати дьонер-кебабу статус TSG (Traditional specialty guaranteed - гарантована традиційна особливість).
Якщо ЄС погодиться, справжнім дьонер-кебабом буде вважатися лише той, який готується за турецьким рецептом, включно з типом м'яса (яловичина, курка, баранина - так; телятина, індичка - ні), способом маринування чи нарізки.
Німеччина висунула заперечення проти пропозиції Туреччини. Видання зазначило, що німецький дьонер не схожий на турецький - там його зазвичай продають загорнутим у піту, посипають капустою чи листям салату та поливають соусами.
У Туреччині дьонер подають на рисовому ложі або загортають у лаваш разом зі смаженою картоплею, помідорами та гострим перцем, а у Стамбулі часом додають плавлений сир.
19 вересня Єврокомісія дала сторонам шість місяців для досягнення компромісу. Якщо вони не зможуть домовитися - комісія самостійно ухвалить рішення щодо статусу TSG для дьонера.
У разі перемоги Туреччини, європейську версію дьонер-кебаба доведеться продавати під новою назвою. А цей ринок дуже великий: обсяги продажів дьонера в Європі становлять близько 3,5 млрд євро на рік, в тому числі у Німеччині - 2,3 млрд євро.
Нагадаємо, у липні повідомлялося, що спроба турецької асоціації зареєструвати статус дьонер-кебаба в ЄС наштовхнулась на опір Німеччини, де цей смаколик вважають своїм.
У квітні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привіз із собою м'ясо для кебаба під час візиту до Туреччини як символ тісних зв'язків між двома країнами.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон оголосив деталі пакета підтримки України на $2,4 млрд
|Бундестаг погодив додаткові €400 млн на військову підтримку України
|Американська катастрофа. Як візит Зеленського став приводом для нової кризи у відносинах з США
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Лідер Північної Македонії розгніваний перспективою нової невдачі на шляху в ЄС
|Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року, щоб вирішити, чий дьонер-кебаб
|Російський ВТБ підтвердив погіршення ситуації з юаневою ліквідністю у Росії
|«Газпром» вилетів із ТОП-100 найбільших компаній Росії за прибутками. Торік він очолював цей рейтинг
|Немає грошей: У Росії зірвали строки заміни десятків тисяч аварійних ліфтів
|Аукціонний дім Sotheby's ліквідував дочірню компанію у Росії
|МЗС Британії очікує, що дозвіл на удари західною зброєю по Росії можуть ухвалити до початку зими
Бізнес
|Вчені створили «невагому» батарею — акумулятор стане частиною каркаса пристроїв
|Українська платформа для розвідки на полі бою отримала 600 тисяч євро інвестицій
|ЗСУ виявляють 12 тисяч цілей щотижня за допомогою ШІ, - Міноборони
|Telegram розкриватиме IP-адреси та номери телефонів порушників правил месенджера за запитами держорганів - Дуров
|Google розширює функціонал свого менеджера паролів: ключі доступу тепер на всіх платформах
|У США планують заборонити китайське та російське програмне забезпечення в авто - Reuters
|Південна Корея запустила розробку власних чипів для оборонних систем