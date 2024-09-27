Єврокомісія дала Туреччині й Німеччині пів року, щоб вирішити, чий дьонер-кебаб

Європейська комісія дала Туреччині й Німеччині пів року на те, щоб вирішити суперечку, чий дьонер-кебаб має право мати цю назву.

Про це повідомило видання The Economist, передає "Європейська правда".

Як розповіло видання, два роки тому Туреччина звернулася до ЄС із проханням надати дьонер-кебабу статус TSG (Traditional specialty guaranteed - гарантована традиційна особливість).

Якщо ЄС погодиться, справжнім дьонер-кебабом буде вважатися лише той, який готується за турецьким рецептом, включно з типом м'яса (яловичина, курка, баранина - так; телятина, індичка - ні), способом маринування чи нарізки.

Німеччина висунула заперечення проти пропозиції Туреччини. Видання зазначило, що німецький дьонер не схожий на турецький - там його зазвичай продають загорнутим у піту, посипають капустою чи листям салату та поливають соусами.

У Туреччині дьонер подають на рисовому ложі або загортають у лаваш разом зі смаженою картоплею, помідорами та гострим перцем, а у Стамбулі часом додають плавлений сир.

19 вересня Єврокомісія дала сторонам шість місяців для досягнення компромісу. Якщо вони не зможуть домовитися - комісія самостійно ухвалить рішення щодо статусу TSG для дьонера.

У разі перемоги Туреччини, європейську версію дьонер-кебаба доведеться продавати під новою назвою. А цей ринок дуже великий: обсяги продажів дьонера в Європі становлять близько 3,5 млрд євро на рік, в тому числі у Німеччині - 2,3 млрд євро.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що спроба турецької асоціації зареєструвати статус дьонер-кебаба в ЄС наштовхнулась на опір Німеччини, де цей смаколик вважають своїм.

У квітні президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр привіз із собою м'ясо для кебаба під час візиту до Туреччини як символ тісних зв'язків між двома країнами.