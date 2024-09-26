Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Китайські компанії створюють обхідні шляхи для торгівлі з Росією через санкції – росЗМІ

 

Китайські компанії створюють нові юридичні особи для торгівлі з Росією, щоб уникнути санкцій США. Про це повідомляє російське видання "Вєдомості", посилаючись на чотири джерела.

Великі китайські компанії, що раніше займалися постачаннями товарів до Росії, створюють "прокладки" - нові дочірні структури - та переводять до них керівників, які раніше відповідали за російський напрямок. Цей підхід уже став стандартним у ланцюжках постачання товарів до РФ, про що свідчить Артур Леєр, віцепрезидент російської Асоціації експортерів та імпортерів.

Втім, переведення бізнесу на нові юридичні особи призводить до додаткових труднощів у процесі розрахунків з Росією. Як зазначив співрозмовник видання з китайської логістичної компанії, проходження платежів залежить від значущості експортера для банку та від історії розрахунків із російським імпортером.

Раніше китайські постачальники вже вимагали від російських компаній доставляти товар через треті країни. Спочатку така схема застосовувалася лише для продукції під експортним контролем, зокрема для електроніки, але згодом поширилася й на інші категорії товарів.

За словами Катерини Кізевич, гендиректорки російської імпортної компанії Atvira, китайські партнери все частіше уникають співпраці через "російський слід" у ланцюжках постачання, а нові маршрути доставлення через треті країни ще не відпрацьовані, що призводить до затримок і проблем із транспортуванням.

Значне ускладнення торгівлі між Росією та Китаєм сталося після підписання президентом США Джо Байденом указу в грудні 2023 року, який дозволив запроваджувати вторинні санкції проти банків третіх країн за підтримку підсанкційних осіб і постачання продукції російському ВПК. Після цього понад 98% китайських банків припинили приймати платежі від російських компаній та почали відмовлятися від "брудних" юанів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,2085
  0,0562
 0,14
EUR
 1
 45,9598
  0,2360
 0,51

Курс обміну валют на сьогодні, 11:24
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9315  0,06 0,14 41,5685  0,09 0,21
EUR 45,8085  0,09 0,20 46,5319  0,09 0,19

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2400  0,06 0,15 41,2600  0,06 0,15
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес