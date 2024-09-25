Китай вперше за 44 роки запустив в океан балістичну ракету. Чи це небезпечно

Китай заявив про успішний тестовий запуск над Тихим океаном міжконтинентальної балістичної ракети, яка несла макет боєголовки. Хоча китайська влада називає ці випробування плановими, аналітики відмічають, що востаннє схоже тестування проводили 1980 року.

У повідомленні міністерства оборони Китаю вказано, що ракету запустили в середу о 08:44 за місцевим часом (04:44 за Гринвічем).

"Ракета влучила до запланованої акваторії, запуск здійснили в рамках щорічних військових навчань ракетних військ", - передає державне інформагентство "Сіньхуа".

Про те, яку саме ракету тестували та за якою траєкторією вона пролетіла, Пекін не повідомляє. Разом з тим, "Сіньхуа" зазначає, що Китай заздалегідь "повідомив про це відповідні країни".

Китай зазвичай випробовує свою ядерну зброю на території країни, останніми роками він запускав міжконтинентальні балістичні ракети з полігону в пустелі Такла-Макан у регіоні Сіньцзян.

Тож припускають, що під час нинішнього випробування китайська ракета пролетіла через міжнародні води вперше з 1980 року.

"Якщо я нічого не проґавив, мені здається, це відбувається - і про це заявляють - вперше за довгий час", - написав у мережі Х (колишній твіттер) Анкіт Панда - фахівець з ядерних озброєнь з Фонду Карнегі за міжнародний мир.

На його думку, заяви Пекіна про те, що ці випробування планові й "щорічні", лунають доволі дивно, оскільки "вони не роблять нічого подібного ні на постійній основі, ні щорічно".

Міністерство оборони Японії в середу вранці заявило, що японські судна внаслідок випробувань не постраждали.

"Ми продовжимо збирати й аналізувати інформацію про дії китайської армії, вживемо всіх можливих запобіжних заходів і зберігатимемо пильність", цитує заяву японського оборонного відомства телекомпанія NHK.

Демонстративний крок для США

Під час випробувань 1980 року китайська ракета пролетіла 9070 кілометрів і приземлилася в Тихому океані. Тоді в навчаннях брали участь 18 китайських військових кораблів, і вони досі вважаються однією з наймасштабніших операцій китайських ВМС.

"Час вирішує все, - написав про випробування Дрю Томпсон із Сінгапурської школи державного управління імені Лі Куан Ю. - У заяві [Китаю] вказано, що запуск не спрямований проти будь-якої країни, але зараз значно підвищена напруженість між Китаєм, Японією і Філіппінами, а також, вочевидь, не спадає напруженість із Тайванем".

"Цей запуск - гучний сигнал, що має на меті всіх залякати", - вважає експерт.

Американський аналітик з питань оборони Джон Рідж вважає, що ракетні випробування Китаю - "демонстративний крок або сигнал", адресований Сполученим Штатам.

За останній рік відносини між Пекіном і Вашингтоном дещо покращилися, проте США, як і раніше, незадоволені дедалі агресивнішою політикою Китаю в регіоні.

Крім того, посилюється напруженість у відносинах Китаю з Філіппінами: їхні кораблі дедалі частіше вступають у протистояння у водах, на які претендують обидві країни.

У серпні військові літаки Японії перехоплювали китайський літак-розвідник, який, згідно із заявою Токіо, порушив японський повітряний простір.

Ще одна серйозна проблема - ситуація навколо Тайваню, що відколовся від Китаю. Тайванське міністерство оборони в середу заявило, що останнім часом збройні сили Китаю здійснюють "інтенсивні" запуски ракет та інші військові навчання. Згідно із заявою Тайваню, біля острова зафіксували 23 китайські військові літаки, що здійснюють "далекі місії".

Пекін постійно направляє військові кораблі й літаки в тайванський морський і повітряний простір. Експерти називають таку тактику "війною у сірій зоні" і вважають, що вона покликана зробити порушення кордонів території звичним явищем.

Скільки боєголовок має Китай

У липні минулого року Китай призупинив переговори із США про контроль над ядерним озброєнням. Цей крок став відповіддю на постачання американської зброї Тайваню.

Минулого року Пентагон опублікував доповідь, у якій вказано, що Китаю має понад 500 ядерних боєголовок, з яких приблизно 350 розміщені в міжконтинентальних балістичних ракетах.

На думку авторів доповіді, до 2030 року на озброєнні Китаю буде понад 1 тис. боєголовок. Однак це все ще значно менше, ніж у Росії та США: кожна з цих країн має понад 5 тис. ядерних боєголовок.