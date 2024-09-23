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Японія підштовхує компанії до переходу на чотириденний робочий тиждень. Трудоголіки проти
17:03 23.09.2024 |
Уряд Японії для просування чотириденного робочого тижня запустив реформу стилю роботи, спрямовану на заохочення гнучких робочих графіків, скорочення робочих годин та обмежень понаднормової праці. Про це пише CNBC.
У рамках реформи Міністерство праці, зокрема, виплачуватиме субсидії компаніям, які захочуть скоротити робочий час для співробітників.
Для компаній у Японії ще з 2021 року на законодавчому рівні закріплена можливість перейти на чотириденний робочий тиждень. За даними Мінпраці, за три роки лише 8% компаній у країні скористалися правом надавати співробітникам три вихідні на тиждень.
Сама ідея чотириденного робочого тижня не популярна в Японії, відомій своєю культурою трудоголіків.
Як пояснює Мартін Шульц, головний економіст з питань політики компанії Fujitsu, робота - це місце, де більшість японців спілкуються найбільше, і співробітники часто готові залишатися там довше, щоб допомагати команді.
"Бути частиною компанії - це бути частиною спільноти, що часто призводить до збільшення робочого часу, але не до його ефективності", - сказав він в інтерв'ю CNBC.
Своєю чергою, уряд прагне скоротити робочі години, щоб розв'язати проблему захворювань на роботі та знизити навантаження на систему охорони здоров'я.
Згідно з урядовим звітом 10,1% чоловіків і 4,2% жінок працюють понад 60 годин на тиждень, що призводить до захворювань і навіть смерті від перевтоми та стресу, що має свій термін у Японії - "кароші". У 2022 році в країні 2968 людей померли від самогубства, яке приписується кароші.
Японія - не єдина країна, де люди помирають на роботі від перевтоми: у Швеції, наприклад, через стрес на робочому місці померло 770 людей у 2019 році. Але Японія - єдина країна, яка на державному рівні веде статистику смертей від стресу та перевтоми на роботі.
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