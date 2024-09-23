Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Японія підштовхує компанії до переходу на чотириденний робочий тиждень. Трудоголіки проти

 

Уряд Японії для просування чотириденного робочого тижня запустив реформу стилю роботи, спрямовану на заохочення гнучких робочих графіків, скорочення робочих годин та обмежень понаднормової праці. Про це пише CNBC.

У рамках реформи Міністерство праці, зокрема, виплачуватиме субсидії компаніям, які захочуть скоротити робочий час для співробітників.

Для компаній у Японії ще з 2021 року на законодавчому рівні закріплена можливість перейти на чотириденний робочий тиждень. За даними Мінпраці, за три роки лише 8% компаній у країні скористалися правом надавати співробітникам три вихідні на тиждень.

Сама ідея чотириденного робочого тижня не популярна в Японії, відомій своєю культурою трудоголіків.

Як пояснює Мартін Шульц, головний економіст з питань політики компанії Fujitsu, робота - це місце, де більшість японців спілкуються найбільше, і співробітники часто готові залишатися там довше, щоб допомагати команді.

"Бути частиною компанії - це бути частиною спільноти, що часто призводить до збільшення робочого часу, але не до його ефективності", - сказав він в інтерв'ю CNBC.

Своєю чергою, уряд прагне скоротити робочі години, щоб розв'язати проблему захворювань на роботі та знизити навантаження на систему охорони здоров'я.

Згідно з урядовим звітом 10,1% чоловіків і 4,2% жінок працюють понад 60 годин на тиждень, що призводить до захворювань і навіть смерті від перевтоми та стресу, що має свій термін у Японії - "кароші". У 2022 році в країні 2968 людей померли від самогубства, яке приписується кароші.

Японія - не єдина країна, де люди помирають на роботі від перевтоми: у Швеції, наприклад, через стрес на робочому місці померло 770 людей у ​​2019 році. Але Японія - єдина країна, яка на державному рівні веде статистику смертей від стресу та перевтоми на роботі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Японія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3481
  0,0964
 0,23
EUR
 1
 46,1486
  0,0910
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:23
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0521  0,08 0,18 41,6846  0,06 0,14
EUR 45,8654  0,05 0,10 46,6375  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:36
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3650  0,02 0,04 41,3850  0,02 0,04
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес