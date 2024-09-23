Японія підштовхує компанії до переходу на чотириденний робочий тиждень. Трудоголіки проти

Уряд Японії для просування чотириденного робочого тижня запустив реформу стилю роботи, спрямовану на заохочення гнучких робочих графіків, скорочення робочих годин та обмежень понаднормової праці. Про це пише CNBC.

У рамках реформи Міністерство праці, зокрема, виплачуватиме субсидії компаніям, які захочуть скоротити робочий час для співробітників.

Для компаній у Японії ще з 2021 року на законодавчому рівні закріплена можливість перейти на чотириденний робочий тиждень. За даними Мінпраці, за три роки лише 8% компаній у країні скористалися правом надавати співробітникам три вихідні на тиждень.

Сама ідея чотириденного робочого тижня не популярна в Японії, відомій своєю культурою трудоголіків.

Як пояснює Мартін Шульц, головний економіст з питань політики компанії Fujitsu, робота - це місце, де більшість японців спілкуються найбільше, і співробітники часто готові залишатися там довше, щоб допомагати команді.

"Бути частиною компанії - це бути частиною спільноти, що часто призводить до збільшення робочого часу, але не до його ефективності", - сказав він в інтерв'ю CNBC.

Своєю чергою, уряд прагне скоротити робочі години, щоб розв'язати проблему захворювань на роботі та знизити навантаження на систему охорони здоров'я.

Згідно з урядовим звітом 10,1% чоловіків і 4,2% жінок працюють понад 60 годин на тиждень, що призводить до захворювань і навіть смерті від перевтоми та стресу, що має свій термін у Японії - "кароші". У 2022 році в країні 2968 людей померли від самогубства, яке приписується кароші.

Японія - не єдина країна, де люди помирають на роботі від перевтоми: у Швеції, наприклад, через стрес на робочому місці померло 770 людей у ​​2019 році. Але Японія - єдина країна, яка на державному рівні веде статистику смертей від стресу та перевтоми на роботі.