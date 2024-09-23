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У російських компаній почалися проблеми з виплатами боргів в юанях
13:03 23.09.2024 |
Великий російський бізнес постав перед труднощами щодо погашення боргів у китайських юанях, які компанії залучали після початку війни в Україні, намагаючись уникнути "токсичних" валют, повідомляє російське видання "Ведомости".
Через дефіцит юанів на російському ринку, який різко загострився наприкінці літа і восени, компанія "Совкомфлот" попередила інвесторів про неможливість виплат у китайській валюті. Найбільший в Росії власник нафтових танкерів заявив, що наступний купон за юаневими облігаціями буде виплачено в рублях.
Директор департаменту ринків капіталу Россільгоспбанку Денис Тулінов пояснив, що великим емітентам юаневих облігацій вже не вистачає китайської валюти на Московській біржі, а її приплив ускладнюють санкції.
Складнощі виникли й у російських експортерів. Вони брали кредити в юанях під майбутній виторг, продавали ці юані на біржі, але через проблеми з платіжними ланцюгами виторг завис і немає чим розраховуватися з банками.
Через дефіцит юанів міжбанківські ставки на юаневому ринку у вересні зросли до 200% річних і більше.
Найближчим часом такі проблеми можуть стати масовими через дефіцит ліквідності та складнощі з платіжними операціями в юанях через Московську біржу. Експортери, які продають сировину до Китаю, ймовірно, знайдуть юані для виплат, але охочих брати кредити в китайській валюті стане набагато менше, прогнозують експерти.
Сполучені Штати 12 червня різко розширили санкції проти Росії. Під обмеження Мінфіну США потрапили Мосбіржа та Національний кліринговий центр, який відповідає, зокрема, за валютні торги.
Мосбіржа одразу оголосила, що з наступного дня припиняє торги доларом і євро.
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