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АНАЛІТИКА

Росія платить Китаю криптовалютою за необхідні для війни товари

 

Російська влада почала переводити торгівлю з Китаєм на криптовалюту.

Про це повідомляє пресслужба The Moscow Times.

До першої групи імпортерів, яким у експериментальному правовому режимі дозволили розраховуватися в цифрових валютах за китайські товари, увійшли виробники електроніки, окремі члени Торгово-промислової палати Росії та кілька банків.

Зазначається, що насамперед влада відбирала компанії, які закуповують у Китаї товари подвійного призначення, які можуть застосовуватися не лише у мирних, а й у військових цілях.

Саме у таких імпортерів до цього виникли найбільші труднощі з платежами до банків Китаю та інших країн. Також в уряді відбирали компанії з найбільшим оборотом.

Зміни дають можливість проводити біржові торги криптовалютою під наглядом Центробанку. За формування кола осіб, включених у роботу ЕПР, відповідають Центробанк і Мінфін.

Повідомляється, що на поточний момент ЦБ представники середнього бізнесу не можуть потрапити до ЕПР.

Російське законодавство і без ЕПР не забороняє купувати криптовалюту і розплачуватися нею з іноземними контрагентами, але все ж невизначеність і правові ризики для компаній присутні. Важливим елементом ЕПР є спрощена процедура конвертації криптовалти у фіатні гроші через банки.

Однак очікується, що спроби використовувати криптовалюту для обходу санкцій будуть швидко виявлені, оскільки всі транзакції в блокчейні відкриті для перевірки. Це досить швидко призведе експеримент російської влади до фіаско. Тому ЕПР має бути суворо орієнтований на види діяльності, які не підпадають під секторальні санкції, і на роботу з країнами, які не вводили обмежень проти Росії.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія, Китай
 

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