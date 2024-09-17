Дефіцит бюджету Росії перевищить план на 2024 рік і зростатиме ще два роки поспіль, – ВЕБ.РФ

Дефіцит федерального бюджету Росії у 2024 році може виявитися вищим, ніж прогнозує влада: 2,9 трлн ($32 млрд за поточним курсом або 1,5% від ВВП РФ) замість запланованих 2,12 трлн рублів. У 2025-2026 роках цей показник лише збільшуватиметься.

Про це свідчить прогноз розвитку російської економіки на 2024-2027 роки Інституту досліджень та експертизи держкорпорації ВЕБ.РФ, пише російська редакція Forbes.

Згідно із прогнозом інституту ВЕБ.РФ, у 2025 року дефіцит може збільшитися до 3 трлн рублів (1,4% від ВВП), а у 2026 році - до 3,7 трлн рублів (1,6% від ВВП). У новітній історії Росії дефіцит був вищим лише у пандемійному 2020 році (4,1 трлн рублів).

У 2027 році економісти інституту ВЕБ прогнозують зменшення дефіциту до 2 трлн рублів (0,9% ВВП). Загалом, за 2025-2030 роки, накопичений дефіцит російського бюджету може становити 10,9 трлн рублів.

Водночас аналітики ВЕБ.РФ вважають, що "дефіцит зберігається на безпечному для фінансової системи рівні", оскільки низький рівень держборгу дозволяє фінансувати дефіцит бюджету за рахунок запозичень.

Однак прогнозований аналітиками російського держбанку дефіцит держбюджету РФ значно перевищує оцінки уряду.

Так, на початку червня Мінфін підвищив оцінку дефіциту бюджету цього року до 2,12 трлн рублів (1,1% від ВВП). Раніше за законом про федеральний бюджет планувалося, що показник складе 1,6 тлнн рублів, або 0,9% від ВВП. За перші вісім місяців 2024 року федеральний бюджет виконаний з дефіцитом 331,4 млрд рублів. На 2025 рік, згідно із законом про бюджет, дефіцит має становити 0,83 трлн (0,4% від ВВП), у 2026 році - 1,54 трлн рублів (0,8% від ВВП).

Серед основних причин збільшення оцінки дефіциту бюджету ВЕБ.РФ вказує значне зростання витрат, які перевищать урядові розрахунки. Водночас доходи російського бюджету у найближчі роки теж зростатимуть, але повільнішими темпами.

Зараз Росія частково фінансує дефіцит бюджету за рахунок коштів Фонду національного добробуту (ФНБ). У 2024 році на ці цілі передбачено до 1,3 трлн рублів. У прогнозі інституту ВЕБ.РФ, обсяг ФНБ за підсумками 2024-2026 років не зміниться (12 трлн рублів) і зросте до 14 трлн рублів у 2027-му.

Як повідомлялося, у липні російський диктатор Путін підписав закон про підвищення податків для росіян та місцевого бізнесу з 2025 року.

Зокрема, закон передбачає запровадження прогресивної шкали оподаткування податком на доходи фізичних осіб за ставками від 13% до 22%, а також підвищення податку на прибуток для бізнесу з 20% до 25%. Це підвищення податків стане найбільшим у XXI столітті, з 2001 року в Росії діяла плоска шкала ПДФО на рівні 13%, її запровадження Путін довгий час називав одним із ключових досягнень свого уряду.

За оцінками російського Мінфіну, завдяки підвищенню податків до федерального бюджету РФ у найближчі шість років додатково вдасться зібрати 16,8 трильйона рублів - суму, що на третину перевищує загальний розмір Фонду національного добробуту (12,75 трлн рублів) і більш ніж утричі - його ліквідну, але не витрачену частину (5,2 трлн рублів). У тому числі понад 11 трлн рублів за найближчі 6 років до російської скарбниці додатково заплатить бізнес.

Скільки Росія витрачає на війну?

Уряд Росії активно шукає нові джерела наповнення федерального бюджету через зростання видатків на війну проти України. Частка військових видатків у бюджеті Росії на 2024 рік може стати рекордною з останніх років існування Радянського Союзу і вперше у новітній історії перевищить видатки на соціальні програми.

На фінансування напрямку "національна оборона" планується спрямувати 29,3% усіх видатків російського бюджету або 10,7 трильйона рублів, що еквівалентно 6% ВВП. У 2023 році витрати за цим напрямком були заплановані на рівні 6,4 млрд рублів.

Водночас на "соціальну політику" планується виділити 7,71 трлн рублів або 21,1% всіх витрат. Це найнижча частка щонайменше з 2011 року. У середньому за 2015-2021 роки частка соціальної політики у видатках федерального бюджету становила 28%.