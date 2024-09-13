Китай заборонив своїм автовиробникам будувати заводи в Росії

Китай не хоче, щоб його автовиробники ризикували своїми грошима в таких країнах, як Росія, відтак надії РФ налагодити на внутрішньому ринку виробництво автомобілів за допомогою китайських компаній, найімовірніше, так і залишаться надіями.

Про це пише The Moscow Times.

Міністерство торгівлі Китаю на нараді, що відбулася на початку липня, попередило автовиробників про ризики, пов'язані з інвестиціями за кордоном, розповіли знайомі з ситуацією джерела.

Співробітники китайського Мінторгу "наполегливо не рекомендували" інвестувати в будівництво заводів у Росії та Туреччині, не дозволили вкладатися в Індію, але в більш м'яких висловлюваннях описали ризики при роботі в Європі та Таїланді.

Щоб знизити можливі ризики через геополітичні проблеми, чиновники рекомендували використовувати зарубіжні заводи для складання з компонентів, доставлених із Китаю.

Російський автопром пережив катастрофічний обвал внаслідок повномасштабної війни, розв'язаної Росією проти України. Через зупинку заводів іноземних виробників, які залишили Росію, випуск у 2022 році впав утричі до мінімуму з розпаду СРСР.

"Поки що складно сказати, як [позиція уряду Китаю] позначиться на вже запущених або запланованих проєктах, але всі вони - складання на вже існуючих підприємствах, у партнерстві з російськими компаніями, за винятком запущеного в 2019 році заводу Great Wall Motor з випуску автомобілів Haval у Тульській області. Це теж складання, але з найвищим ступенем локалізації, плюс належить він китайській компанії", - розповів російський автомобільний експерт.

Втім, і до рекомендації влади китайські автоконцерни не прагнули розвивати виробництво в Росії, обмежуючись складанням своїх моделей на потужностях, що звільнилися після виходу західних концернів.

Як зазначається, у Китаю і так є проблеми зі збутом того, що вони у себе виробляють, оскільки свій ринок зростає повільніше, ніж вони думали, до того ж діють обмеження США та ЄС. Тому будувати заводи в Росії не здається доцільним.

Росія і китайські автомобілі

У серпні глава російської корпорації "Ростех" Сергєй Чемезов заявив, що Росія може вжити заходів для захисту власного ринку від зростаючого імпорту автомобілів із Китаю.

Західні автовиробники покинули російський ринок після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Таким чином китайські автовиробники зайняли значну частину російського автомобільного ринку.

Раніше повідомлялося, що ціни на китайські автомобілі в Росії у вересні зростуть на 10% через проблеми з переказом коштів у Китай.

Китайські бренди зайняли всі місця у п'ятірці найпопулярніших іномарок в Росії за підсумками 2023 року. Після виходу західних автовиробників з Росії частка китайських автомобілів у російському імпорті сягала 92%

На початку серпня стало відомо, що Росія зіткнулася з дефіцитом автозапчастин із Китаю, через що ремонт китайських автомобілів у деяких випадках може затягуватися на пів року.