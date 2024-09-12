Експорт нафти з Росії впав до мінімуму з 2021 року, – МЕА

Експорт російської нафти та нафтопродуктів у серпні 2024 року зменшився на 290 тис. барелів на добу - до 7 млн б/д, найнижчого рівня з березня 2021 року.

Водночас середня експортна ціна російської нафти у серпні знизилася на $4,92 - до $69,82 за барель, пише російський "Коммерсант" із посиланням на звіт Міжнародного енергетичного агентства (МЕА, IEA).

Зокрема, експорт російської нафти у серпні зменшився до 4,4 млн барелів на добу, це на на 270 тис. барелів менше, ніж у липні і у серпні минулого року. Експорт російських нафтопродуктів знизився на 20 тис. б/д, порівняно із серпнем 2023 року. У тому числі експорт світлих нафтопродуктів впав на 240 тис. б/д, але постачання мазуту та вакуумного газойлю збільшилося на 230 тис. б/д.

За підрахунками МЕА, доходи Росії від експорту нафти та нафтопродуктів у серпні зменишилися на $1,6 млрд порівняно з липнем і становили $15,3 млрд. Виторг від експорту нафтопродуктів знизився на $480 млн - до $5,6 млрд, від експорту нафти - на $1,2 млрд, до $9,6 млрд.

"Наявні дані не прояснюють, чи відображає незвичайно глибоке падіння експорту російської нафти в серпні зусилля з виконання зобов'язань ОПЕК+ щодо скорочення видобутку або просто інтенсивніше технічне обслуговування родовищ", - зазначається у звіті МЕА.

Видобуток нафти в Росії, за даними агентства, зменшився у серпні на 80 тис. б/д - до 9,11 млн барелів на добу.

При цьому близько 230 тис. б/д морського експорту російської нафти не мало певного пункту призначення на момент укладання звіту МЕА. Експортна ціна марки Urals у серпні зменшилася на $3,5-4 за барель - до $68,3. Вартість North Sea Dated перебувала на рівні $80,7 (-$4,54).

У своєму звіті МЕА констатує, що зростання світового попиту на нафту продовжує сповільнюватися, за перше півріччя 2024 року він зріс на 800 тисяч барелів на добу порівняно з минулим роком, що є найнижчим показником з 2020 року. Головною рушійною силою цього спаду є стрімке уповільнення у Китаї, де споживання в липні скоротилося четвертий місяць поспіль на 280 тис б/д.

МЕА прогнозує зростання попиту у 2024 році на 900 тис. барелів на добу, порівняно з 2,1 тис. б/д минулого року, - майже до 103 млн б/д. Зростання попиту у 2025 році буде таким же помірним - на 950 тис. б/д.

Водночас постачання нафти у серпні зросло на 80 тис. б/д - до 103,5 млн б/д. Очікується, що річний приріст постачання нафти збільшиться з 660 тис б/д цього року до 2,1 млн б/д у 2025 році. При цьому експорт нафти з країн поза ОПЕК+ збільшиться на 1,5 млн б/д цього та наступного року, тоді як експорт з країн ОПЕК+ може знизитися на 810 б/д у 2024 році, але зросте на 540 б/д наступного року, якщо добровільні обмеження видобутку залишаться в силі.

Як повідомлялося, падіння зростання глобального попиту на нафту в останні місяці, очолюване Китаєм, спричинило різкий розпродаж нафтових ринків. Ф'ючерси на нафту Brent впали з максимуму понад $82 за барель на початку серпня до майже трирічного мінімуму трохи нижче $70 за барель 11 вересня.