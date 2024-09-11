«Принесіть дозвіл чоловіка»: як суворі закони заважають жінкам працювати в Ірані

"На співбесіді під час працевлаштування у мене вимагали письмову заяву від чоловіка, яка підтверджує, що він дає мені дозвіл на роботу", - каже Неда. Вона отримала диплом про вищу освіту інженера нафтогазової промисловості в Ірані.

За її словами, історія про дозвіл від чоловіка була принизливою.

"Я заявила їм, що я - доросла людина, і сама приймаю рішення".

Її випадок - не поодинокий. За законодавством Ірану, щоб працювати заміжнім жінкам потрібен дозвіл від чоловіка. Це лише одна з численних юридичних перешкод, з якими стикаються жінки, які хочуть мати роботу.

У звіті Світового банку від 2024 року Іран має один із найгірших рейтингів у тому, що стосується гендерних юридичних бар'єрів для працевлаштування. Нижче за нього у списку лише Ємен, Західний берег річки Йордан та сектор Газа.

В Ірані найнижча зайнятість жінок на ринку праці зі 146 країн, де проводилися дослідження. Про це йдеться у доповіді про глобальний гендерний розрив за 2024 рік Світового економічного форуму.

Хоча жінки в країні становлять понад 50% усіх випускників університетів, за даними на 2023 рік, їхня частка в робочій силі не перевищує 12%.

Гендерні закони поряд з широко поширеними сексуальними домаганнями і найчастіше сексистськими поглядами на жінок та їхні здібності роблять робоче середовище для них вркай ворожим.

Ряд правових та культурних бар'єрів заважають працевлаштуванню жінок в Ірані

Більшість жінок, з якими ВВС говорила під час роботи над цим репортажем, заявили, що, за їхніми відчуттями, на роботі до них ставилися недостатньо серйозно.

"Ряд правових та культурних бар'єрів заважають працевлаштуванню жінок в Ірані", - стверджує колишній старший радник Світового банку Надере Шамлу.

За словами Шамлу, такі фактори, як відсутність правової бази та правові обмеження, а також дуже великий гендерний розрив в оплаті праці та "дуже низька скляна стеля" (тобто неформальні, проте діючі обмеження), сприяють тому, що доступ до ринку праці іранських жінок дуже обмежений.

Це закон і це культура

Чоловікам відомо, що вони, за законом, можуть не пускати своїх дружин працювати, і деякі користуються цим узаконеним привілеєм.

Іранський підприємець Саїд розповів ВВС, як одного разу "розлючений чоловік увірвався в офіс, розмахуючи металевою палицею із криком: "Хто дозволив вам брати на роботу мою дружину?".

За словами Саїда, тепер він завжди вимагає письмового дозволу від чоловіка, коли наймає жінок.

Молода спеціалістка Разіє, яка працює у приватній компанії, згадує аналогічний випадок, коли розгніваний чоловік увірвався до їхнього офісу і заявив генеральному директору: "Я не бажаю, щоб моя дружина тут працювала".

Жінки стикаються із жорсткими обмеженнями на ринку праці

Гендиректору, за словами Разія, довелося запропонувати цій жінці, яка працювала старшим бухгалтером, "піти додому і постаратися залагодити справу зі своїм чоловіком, інакше їй доведеться звільнитися, що вона зрештою і зробила".

Такі закони призводять до того, що багато компаній відмовляються брати на роботу молодих жінок, оскільки роботодавці не хочуть "вкладати кошти в навчання цих жінок, тому що, якщо вони потім одружаться, їхні чоловіки можуть заборонити їм працювати", - каже Надере Шамлу.

І навіть, якщо вони отримують роботу, часто подолавши опір власних сімей та чоловіків, на роботі жінки опиняються в умовах, де закон частково підтримує дискримінацію.

Одним із таких законів є стаття 1105 Цивільного кодексу Ісламської Республіки, в якій чоловік визначається як голова сім'ї та "основний годувальник". Це означає, що при працевлаштуванні чоловіки мають пріоритет перед жінками, які, за умови, що їм запропонують роботу, повинні отримувати лише частину зарплати, яку отримують їхні колеги-чоловіки.

Іранці Раз майже 30 років, і вона вже кілька разів змінювала роботу. За її словами, де б вона не працювала, насамперед звільняють жінок.

"На останньому місці моєї роботи, коли була реструктуризація, майже всі звільнені були жінками", - каже вона.

Інша жінка розповіла ВВС на умовах анонімності, що після більш ніж 10 років вирішила піти з роботи і сидіти вдома, "бо я знала, що мене ніколи не підвищать по службі".

"Поки там були чоловіки, навіть якщо їхня кваліфікація була нижчою, ніхто б навіть не подумав про підвищення моєї зарплати чи просування мене по службі, для мене це була просто втрата часу", - каже вона.

Жінки піддаються дискримінації на роботі в Ірані

Той факт, що за законом, жінки не вважаються годувальницями і не роблять внесок у домашнє господарство, впливає на їх пільги та допомогу.

У багатьох випадках, навіть, якщо вони мають на них право, "пільги, такі як пенсії, які накопичуються за роки їхнього працевлаштування, можуть не поширюватись на членів їхніх сімей", - каже Чамлу.

"Таким чином, знижується віддача, яку жінки отримують від роботи і яку вони могли б принести своїм сім'ям", - додає колишній старший радник Світового банку.

Сепіде отримала ступінь магістра мистецтв Тегеранського університету, раніше вона викладала там і вела незалежні мистецькі проекти, але вже кілька років не працює.

"Після закінчення університету я думала, що зможу заробляти на життя так само, як багато чоловіків, яких я знала, проте соціальну, політичну та економічну структуру створено таким чином, що для жінки зробити нормальну кар'єру - це нездійсненна мрія", - розповіла Сепіде ВВС.

Закон про обов'язкове носіння хіджабу два роки тому став причиною широких протестів і продовжує залишатися однією з головних тем суперечок та політичних розбіжностей у країні.

Цей закон також робить недоступною низку посад, особливо в урядовому та громадському секторах, для жінок, які не хочуть носити найсуворіші хіджаби.

Робота в громадському секторі не завжди доступна жінкам, які не носять найсуворіших хіджабів

"Відсутня середина"

"В Ірані є те, що я називаю відсутньою серединою", - каже Надере Шамлу і пояснює, що під цим вона має на увазі "жінок середнього віку, із середньою освітою та середнього класу, які не працюють".

"Дозвіл від чоловіків на роботу разом з нижчим пенсійним віком (для жінок в Ірані це 55 років) залишає за бортом вікову групу, яка в інших країнах зазвичай є важливою робочою силою".

Економіка Ірану підірвана санкціями та неефективним управлінням.

Доповідь МВФ вказує на те, що економічне зростання пов'язано з більш широкою участю жінок на ринку праці. За оцінками МВФ, якби рівень зайнятості жінок в Ірані був би доведений до рівня зайнятості чоловіків, ВВП країни міг би збільшитися приблизно на 40%.

Однак, на думку Надера Шамла, нині немає "активної чи свідомої політичної волі", яка б сприяла змінам і привела б жінок на ринок праці.

І все ж таки вона впевнена в тому, що жінки в Ірані беруть справу в свої руки і створюють малі незалежні підприємства, щоб відкрити для себе ринок праці.

"Одні з найінноваційних бізнес-ідей - від кулінарних додатків до цифрових торгових майданчиків - були ініційовані жінками", - пояснює Надере. І вона передбачає "справжній приватний сектор в Ірані", що складається переважно з підприємств, якими володіють жінки.