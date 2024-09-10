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Росія пропонує Китаю створити закритий від західних санкцій банк для розрахунків
17:48 10.09.2024 |
Представники Росії та Китаю обговорюють створення спільного банку, який буде стійким до санкцій Заходу та дозволить у закритому режимі проводити платежі між країнами.
Про це розповів директор Інституту країн Азії та Африки МДУ ім. М.В. Ломоносова Алексєй Маслов, передає The Moscow Times.
"Наразі кілька великих російських банків запропонували Китаю в чистому вигляді створити спільний банк. Це передбачає, що банки складають свої активи та перерахування йдуть усередині. Тобто на території Росії та Китаю працюють філії однієї і тої самої організації - ці перерахування не будуть видні третій стороні", - пояснив Маслов.
За його словами, поки цей проєкт перебуває на дуже ранній стадії, але вже викликав живе обговорення в китайському діловому середовищі.
Маслов зазначив, що китайські бізнесмени далекі від політики та "позитивно дивляться на Росію".
"Їм важливо, щоб їхні товари продавалися. Особливо на північному сході Китаю є сотні, якщо не тисячі фірм, повністю перенацілених на роботу з Росією. Нині для них втрати неймовірні. І вони більше лають свою сторону, тому що з російської точки зору жодних проблем немає", - сказав Маслов.
Він також зазначив, що більшість ініціатив щодо обмеження платежів "так чи інакше пов'язані з рішеннями Народного банку Китаю, який є головним регулятором", проте китайські банки також дуже побоюються вторинних санкцій з боку США.
"Ці обмеження загрожують усій банківській системі Китаю. Тобто навіть якщо якийсь один банк порушує вимоги з боку США, можливо, буде накладено цілу низку обмежень взагалі на валютні операції багатьох китайських фінансових організацій", - зауважив Маслов.
На його думку, влада Китаю на даний момент хоче показати, що вона дотримується рішень США, "щоб збалансувати свої зовнішні зв'язки". Саме тому до кінця року ситуація з платежами між Росією та Китаєм залишатиметься "дуже важкою".
Проблеми з платежами
На початку вересня повідомлялося, що на тлі наростаючих проблем із банківськими платежами між Росією та Китаєм президент РФ Владімір Путін попросив організувати зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном на саміті БРІКС у Казані.
Ситуація з платежами з Росії до Китаю різко погіршилася в грудні 2023 року, коли президент США Джо Байден підписав указ, що дозволяє американському Мінфіну вводити вторинні санкції проти банків третіх країн за допомогу підсанкційним особам та забезпечення поставок російському військово-промисловому комплексу.
Після цього понад 98% китайських кредитних організацій припинили приймати платежі від російських компаній. Також деякі банки стали відхиляти платежі з російськими іменами та почали відмовлятися приймати "брудні" юані з Росії.
Наприкінці серпня стало відомо, що російські компанії стикаються з усе довшими затримками та більшими витратами при проведенні розрахунків з торговими партнерами в Китаї. Ця проблема загострилася, а між РФ та Китаєм "зависли" транзакції на десятки мільярдів юанів.
Близьке до уряду РФ джерело підтвердило, що китайські державні банки "масово" припиняють операції з Росією, через це затримуються платежі на мільярди юанів.
До того стало відомо, що китайські експортери припинили поставляти продукцію до Росії без попередньої оплати.
Перед тим невеликі регіональні банки Китаю почали відмовлятися приймати платежі з Росії. Ще в травні-червні локальні китайські кредитні організації працювали з російським бізнесом і "платежі йшли більш-менш стабільно", але з 20 липня розрахунки фактично призупинено.
Наприкінці липня повідомлялося, що китайські банки почали повертати до Росії близько 80% переказів у юанях.
Через це Росія та Китай можуть почати використовувати бартерні схеми в торгівлі між двома країнами. Також Росія може почати розраховуватися з Китаєм за допомогою криптовалюти: до того президент РФ Владімір Путін підписав закон про легалізацію обороту криптовалюту та майнінгу в країні.
Російські банкіри своєю чергою визнали, що проблема з міжнародними розрахунками - це надовго.
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