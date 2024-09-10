Економічні індикатори України та світу від Experts Club

У статті представлено ключові
макроекономічні індикатори України та глобальної економіки за першу
половину 2024 року. Аналіз ґрунтується на офіційних даних Державної
служби статистики України, Національного банку України, МВФ, Світового
банку, а також ООН, на підставі яких кандидат економічних наук,
засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін
представив аналіз макроекономічних тенденцій в Україні та світі.
Розглядаються ключові аспекти, як-от динаміка валового внутрішнього
продукту (ВВП), інфляція, безробіття, зовнішня торгівля та державний
борг України, а також глобальні макроекономічні тренди.
Макроекономічні показники України
Згідно з даними Державної служби статистики України та Національного
банку України, темпи зростання реального ВВП України в травні 2024 року
сповільнилися до 3,5% порівняно з 4,3% у квітні та 4,8% у березні. Це
зниження здебільшого пов'язане з падінням генерації електроенергії, що
вплинуло на промисловий сектор і призвело до зменшення обсягів
виробництва в машинобудуванні та металургії. Водночас, експорт і попит у
будівельній галузі підтримали позитивне зростання економіки.
«Державний борг України в червні 2024 року зріс на 200 млрд гривень, а
інфляційне зростання прискорилося до 2,2%, що загалом відповідає
цільовому діапазону НБУ», - наголосив Максим Уракін.
Глобальна економіка
Світовий банк прогнозує зростання світової економіки на рівні 2,6% у
2024 році, що вище за попередній прогноз у 2,4%. У 2025-2026 роках
очікується подальше збільшення темпів зростання до 2,7%. Для країн, що
розвиваються, середньорічне зростання ВВП у 2024-2025 роках
прогнозується на рівні 4%, що дещо нижче за показник 2023 року.
«У країнах із низькими доходами зростання прискориться до 5% у 2024 році
порівняно з 3,8% у 2023 році. Для розвинених країн очікується зростання
на рівні 1,5% у 2024 році та 1,7% у 2025 році», - зазначив засновник
Experts Club.
Максим Уракін підсумував, що, незважаючи на зниження цін на
продовольство та енергоносії, базова інфляція залишиться високою в
середньостроковій і довгостроковій перспективі.
Зовнішня торгівля України
За період січень-червень 2024 року зовнішньоторговельне сальдо України
за товарами погіршилося на 24,4% порівняно з аналогічним періодом 2023
року, сягнувши від'ємного значення в $13,606 млрд. Експорт товарів
збільшився на 0,3%, становивши $19,589 млрд, водночас імпорт зріс на 9%,
сягнувши $33,205 млрд. Основні статті експорту охоплюють
сільськогосподарську продукцію, метали й машинобудування, тоді як
товари, які імпортують, - енергоносії та продукцію хімічної
промисловості.
Висновок
Економіка України та глобальна глобальна економіка стикаються з
невизначеністю. Важливо стежити за змінами макроекономічних показників,
щоб оцінити перспективи подальшого розвитку та адаптації до нових
економічних умов.
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