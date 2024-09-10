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Економічні індикатори України та світу від Experts Club

 

У статті представлено ключові макроекономічні індикатори України та глобальної економіки за першу половину 2024 року. Аналіз ґрунтується на офіційних даних Державної служби статистики України, Національного банку України, МВФ, Світового банку, а також ООН, на підставі яких кандидат економічних наук, засновник інформаційно-аналітичного центру Experts Club Максим Уракін представив аналіз макроекономічних тенденцій в Україні та світі. Розглядаються ключові аспекти, як-от динаміка валового внутрішнього продукту (ВВП), інфляція, безробіття, зовнішня торгівля та державний борг України, а також глобальні макроекономічні тренди.

Макроекономічні показники України
Згідно з даними Державної служби статистики України та Національного банку України, темпи зростання реального ВВП України в травні 2024 року сповільнилися до 3,5% порівняно з 4,3% у квітні та 4,8% у березні. Це зниження здебільшого пов'язане з падінням генерації електроенергії, що вплинуло на промисловий сектор і призвело до зменшення обсягів виробництва в машинобудуванні та металургії. Водночас, експорт і попит у будівельній галузі підтримали позитивне зростання економіки.
«Державний борг України в червні 2024 року зріс на 200 млрд гривень, а інфляційне зростання прискорилося до 2,2%, що загалом відповідає цільовому діапазону НБУ», - наголосив Максим Уракін.

Глобальна економіка
Світовий банк прогнозує зростання світової економіки на рівні 2,6% у 2024 році, що вище за попередній прогноз у 2,4%. У 2025-2026 роках очікується подальше збільшення темпів зростання до 2,7%. Для країн, що розвиваються, середньорічне зростання ВВП у 2024-2025 роках прогнозується на рівні 4%, що дещо нижче за показник 2023 року.
«У країнах із низькими доходами зростання прискориться до 5% у 2024 році порівняно з 3,8% у 2023 році. Для розвинених країн очікується зростання на рівні 1,5% у 2024 році та 1,7% у 2025 році», - зазначив засновник Experts Club.
Максим Уракін підсумував, що, незважаючи на зниження цін на продовольство та енергоносії, базова інфляція залишиться високою в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

Зовнішня торгівля України
За період січень-червень 2024 року зовнішньоторговельне сальдо України за товарами погіршилося на 24,4% порівняно з аналогічним періодом 2023 року, сягнувши від'ємного значення в $13,606 млрд. Експорт товарів збільшився на 0,3%, становивши $19,589 млрд, водночас імпорт зріс на 9%, сягнувши $33,205 млрд. Основні статті експорту охоплюють сільськогосподарську продукцію, метали й машинобудування, тоді як товари, які імпортують, - енергоносії та продукцію хімічної промисловості.

Висновок
Економіка України та глобальна глобальна економіка стикаються з невизначеністю. Важливо стежити за змінами макроекономічних показників, щоб оцінити перспективи подальшого розвитку та адаптації до нових економічних умов.

Тенденції світової та української економіки можна відстежувати за допомогою інформаційно-аналітичного каналу Experts Club - https://www.youtube.com/@ExpertsClub
За матеріалами: open4business.com.ua
 

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